I migliori ristoranti d’Italia per Gambero Rosso: quali in Italia hanno ottenuto Tre Forchette Ristoranti d’Italia 2024, la Guida del Gambero Rosso, ha premiato i migliori ristoranti d’Italia: le Tre forchette sono il più alto riconoscimento.

A cura di Giusy Dente

Instagram @ristorantereale

L'Italia anche quest'anno ha il suo elenco di ristoranti premiati dal Gambero Rosso. Il 16 ottobre sono stati resi noti i nomi dei migliori locali del Paese: la Guida ai Ristoranti d'Italia 2024, giunta alla sua 34a edizione, è stata presentata al Teatro Quirino di Roma. Sono entrati nella classifica 2.485 indirizzi sparsi da nord a sud dello Stivale, con 324 new entry (concentrate soprattutto nel Meridione) e 21 premi speciali. Sono stati valutati ristoranti, trattorie, wine bar e locali etnici, con voti da 1 3 espressi rispettivamente in forchette, gamberi, bottiglie, mappamondi. Un occhio di riguardo è stato dato a chi presta attenzione al tema della sostenibilità nella sua accezione più ampia. Primeggia la Lombardia, con buoni risultati per Piemonte e Puglia in quanto al numero di eccellenze.

Quali sono i ristoranti da Tre forchette

Nel mondo della ristorazione i giudizi contenuti nella guida del Gambero Rosso sono tra i più autorevoli, perché portano alla luce i nomi delle eccellenze italiane in fatto di chef e ristoranti. Il punteggio più alto consiste nelle Tre Forchette, sinonimo di qualità ed eccellenza: ottenerle è un grande riconoscimento. Quest'anno le hanno guadagnate 47 ristoranti (contro i 44 dello scorso anno), tra cui 7 novità. Il numero maggiore di novità si concentra al nord: Guido di Serralunga d'Alba, l'Antica Corona Reale di Cervere, Del Cambio di Torino, l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico, l'Harry's Piccolo di Trieste. Spiccano, invece, al sud: il Kresios di Telese Terme e il Pashà di Conversano in Puglia.

Instagram @massimobottura

Sul fronte degli chef, sono stati giudicati i migliori della ristorazione italiana: Massimo Bottura dell'Osteria Francescana e Niko Romito del Reale (a parimerito con 96 punti su 100), Heinz Beck, Enrico Crippa e Gianfranco Vissani (che perde una Foprcjet. Un premio speciale è andato anche al miglior chef emergente: si tratta di Arianna Gatti di Forme Restaurant. Allo chef abruzzese Niko Romito sono andate anche le Tre Cocotte grazie allo Spazio Niko Romito Bar e Cucina a Roma.

Instagram @arianna_gatti

Quali sono le migliori trattorie premiate

Sono in totale 36 le trattorie premiate coi Tre Gamberi, tra cui 3 novità: Trattoria Visconti dal 1932 di Ambivere, Agra Mater di Colmurano e Buatta Cucina Popolare di Palermo. Tra le conferme, sei si trovano in Lombardia e sei in Lazio, le regioni che svettano su tutte le altre, seguite dalla Campania con tre in totale e per chiudere una sola a Palermo.

Instagram @craccogalleria

La Lombardia primeggia col numero di eccellenze

Sono ben nove le tavole lombarde promosse a pieni voti dalla guida, sul totale di 47 dell'edizione 2024. I migliori ristoranti in Lombardia, secondo gli esperti del Gambero Rosso, premiati con Tre Forchette, sono: Da Vittorio in provincia di Bergamo e Cracco in Galleria a Milano. Hanno totalizzato 93 punti. Gli altri nell'elenco sono D’O, Seta, Lido 84, Dal Pescatore, il ristorante aperto da Enrico Bartolini all’interno del Mudec di via Tortona a Milano, il locale di Andrea Berton in via Mike Bongiorno a Milano, Miramonti L’Altro. Seguono, per numero di Tre Forchette: 8 ristoranti nel Lazio, 5 in Piemonte, 4 sia in Toscana che in Campania.