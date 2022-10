I migliori nuovi ristoranti d’Italia secondo gli italiani Da Nord a Sud Italia scopriamo le nuove aperture e i migliori ristoranti rinnovati del 2022 secondo gli italiani.

A cura di Clara Salzano

Il ristorante Oltremare

Panorami mozzafiato, gusti semplici, storia e rispetto delle territorio sono solo alcune delle caratteristiche dei migliori nuovi ristoranti d'Italia e salvaguardare il patrimonio gastronomico italiano con le piccole realtà è l'obiettivo di TheFork Awards che seleziona ogni anno i nuovi ristoranti preferiti dagli italiani. In cima quest'anno si è posizionato il ristorante Pulejo di Roma mentre il preferito secondo gli influencer è stato il ristorante Azotea a Torino.

Il ristorante Cala Luna

Sono 46 i nuovi ristoranti selezionati dai 55 migliori chef italiani, coinvolti da Identità Golose, e votati dagli utenti che hanno partecipato a TheFork Awards 2022, di questi sono stati individuati dieci finalisti. Da Nord a Sud Italia, tra le nuove aperture o ristoranti rinnovati nel 2022 e oltre il vincitore del People’s Choice Award Oulejo, si sono distinti il Charleston di Palermo con il giovane chef Gaetano Verde, il Cala Luna di Cefalù con il suo prato sotto le stelle e la cucina a cura di Dario Pandolfo, Chic Nonna di Vito Mollica, l'Ognissanti di Trani con chef Danilo Partipilo e Fabio Palumbo e la grande rivelazione di Contrada Bricconi, un nuovo agriturismo in Val Seriana in un borgo del XV secolo, guidato da Michele Lazzarini.

Contrada Bricconi

Anche la Campania nella top 10

Ci sono due indirizzi da non perdere in Campania, entrambi vicino al mare e che offrono una particolare attenzione ai prodotti del territorio, alla cultura gastronomica campana declinata in chiave contemporanea. Si tratta del ristorante la Volta del Fuenti a Vietri sul Mare, inserito all'interno della struttura ricettiva luxury Giardini del Fuenti con una meravigliosa cucina con vista panoramica mozzafiato guidata aello Chef Michele De Blasio; e il ristorante Oltremare di Maiori con lo chef Alfonso Crisci che valorizza prodotti di stagione a chilometro zero e i sapori della cucina mediterranea in una terrazza di design direttamente sul mare.

