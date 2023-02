I luoghi della Milano Fashion Week 2023: dalle più iconiche alle più insolite location della moda Niente più luoghi abbandonati e allestimenti spettacolari, la Milano Fashion Week Autunno Inverno 2023 torna a sfilare nelle location più iconiche della moda, con sole poche eccezioni.

La Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2023 è in pieno svolgimento. Iniziata mercoledì 22 Febbraio 2023, la settimana della moda milanese è tornata ad animare palazzi, locali e strade del capoluogo meneghino fino al 27 febbraio 2023. Se nelle ultime Fashion Week avevamo assistito ad una spettacolarizzazione degli eventi e ad una ricerca di luoghi nuovi, abbandonati e insoliti della città, nel 2023 si torna a sfilare nelle location più iconiche della moda, con sole poche eccezioni.

Dimentichiamo le sculture iperreali di Diesel, per le quali era stato necessario allestire l'Allianz Cloud Arena, e gli spettacolari palchi di Boss al Velodromo Vigorelli, la parola d'ordine per questa Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2023 sembra essere "tradizione", almeno nelle location scelte. Se nel 2022 avevamo infatti assistito ad una gentrificazione della moda, con la scelta di far sfilare in luoghi insoliti e abbandonati di Milano, nel 2023 le passerelle tornano ad animare i luoghi più iconici della città, dai palazzi storici alle sedi delle Maison.

Tutti i nomi più importanti della moda hanno sfilato nei propri quartier generali o in luoghi storici della moda. Prada si dimostra fedele ai meravigliosi spazi di Fondazione Prada, in via Lorenzini 14, che vengono allestiti ogni volta con una scenografia differente ad opera del rinomato studio di architettura di Rem Koolhaas. La sfilata Prada Donna Autunno/Inverno 2023, tenutasi il 23 febbraio 2023 a Milano, ha trasformato il Deposito di Fondazione Prada in una foresta di alberi contemporanei in fiore. Anche Gucci ha scelto il suo headquarter, in viale Mecenate 77, per la sfilata Autunno/Inverno 2023, che per l'occasione si è vestito si un sipario giallo avvolgente. Giorgio Armani ha scelto l'Armani Silos per la sfilata Emporio Armani Autunno/Inverno 2023. Il Fendi showroom in via Solari 35 è stata invece la location di Fendi per la sfilata della Milano Fashion Week 2023.

Ad uscire dai percorsi più battuti dalla moda milanese e testare nuovi luoghi, rispetto alle iconiche location della Fashion Week, per la presentazione delle proprie collezioni, sembrano essere rimasti solo i designer meno noti o le aziende del fashion. L'evento di Federico Cina per la settimana della moda milanese 2023 non è stata una sfilata ma una vera e propria performance negli spazi del Marséll Paradise di Milano, una piattaforma fluida su due livelli in Via Privata Rezia 2.

Cormio ha sfilato al Centro Sportivo Calvairate, via Gaspare Vismara 3, tra l'erba sintetica turchese del campo e la tensostruttura della copertura. Sisley ha usato invece gli spazi scenografici dei tunnel della Stazione Centrale di Milano, in via Ferrante Aporti 23, per presentare la sua nuova campagna Laws of Attraction con la gigantografia della modella Iris Law su una limousine. Infine Canadian classics ha trasformato gli ex spazi industriali di via Tortona 31 in una discoteca psichedelica per presentare la sua nuova collezione di piumini Autunno Inverno 2023.