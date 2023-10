I b&b più spaventosi al mondo per Halloween: dal castello infestato alla cappella gotica Siete alla ricerca di un’esperienza davvero spaventosa in vista di Halloween? Potete visitare uno di questi inquietanti e spaventosi b&b sparsi in giro per il mondo.

Halloween sta per arrivare ma non sapete cosa organizzare per rendere la festa di fine ottobre davvero spaventosa? Se siete stufi dei soliti party e cene a tema potreste pianificare un viaggio last-minute in una location davvero inquietante, magare lasciandovi ispirare da Airbnb, che proprio di recente ha stilato una lista dei luoghi in cui trascorrere una notte da brividi durante il ponte dei morti. Si tratta di abbazie, castelli e case mostruose sparse in giro per il mondo, tutte presentate col claim “Entra se hai il coraggio”: ecco tutti i dettagli da conoscere.

La camera infestata dal bambino inglese

Il primo b&b perfetto da visitare ad Halloween si trova nell’Essex, Regno Unito: si tratta del The Haunted Bedroom, la cui principale attrazione è la camera infestata da un bambino dell’età edoardiana (inizio ‘900). Arredata in pieno stile gotico con mobili antichi e stemmi scozzesi, è stata arricchita con libri, giocattoli e oggetti per piccoli. Al suo interno vive davvero il fantasma di un bambino? Il proprietario sembra non avere dubbi vista l’atmosfera spettrale della location, anche se ai suoi ospiti risponde semplicemente: “Dipende se credi ai fantasmi”. Il prezzo? Circa 145 sterline a notte (166 euro).

The Haunted Bedroom

Il cottage abitato dal fantasma

Il Laura's Cottage a Savannah, Georgia, negli Stati Uniti, è tra le tappe preferite per gli amanti della festa di Halloween. Si tratta di una struttura realizzata nel 1799, è a due piani ed arredata con mobili e pavimenti completamente in legno. Perché è diventata famosa? Non solo è stata usata per le riprese del film The Conspirator ma è anche stata resa iconica dal fantasma che la infesta. Si dice che viva ancora nel cottage e che a volte si lasci vedere dagli ospiti mentre si prende cura del giardino. È dotata di 4 posti letto e viene affittata a circa 277 euro a notte

Laura’s Cottage

L'appartamento in cui indagare sul paranormale

Linville Manor è un appartamento risalente al 1852 nell’Upper Marlboro, Maryland, Stati Uniti, e attualmente viene messo a disposizione sia per soggiorni che per dei tour spaventosi organizzati in vista di Halloween. Ha 5 camere da letto ed è arredata con mobili antichi un tantino sinistri, non a caso pare che sia abitata dai fantasmi. Agli ospiti viene fornito anche un kit completo per darsi alle indagini sul paranormale durante la vacanza. Il suo prezzo? Poco più di 550 euro a notte.

Linville Manor

Il castello infestato vicino Dublino

Ross Castle si trova a Oldcastle, in Irlanda, per la precisione a circa un’ora da Dublino ed è tra le location infestate più spettacolari ma allo stesso tempo meno conosciute al mondo. Si tratta di un castello costruito nel XV secolo, al cui interno abiterebbe Sabina, il fantasma di una donna che ha vissuto proprio lì e che ora vagherebbe tra i corridoi, disperandosi per la morte dell’amante morto in un lago vicino. L’arredamento è in pieno stile normanno con grosse sedie di pelle, candelabri e tavolini di legno, può ospitare fino a 14 persone e costa circa 1.500 euro a notte.

Ross Castle

Il castello col cunicolo segreto

Riber Hall Manor, nel Derbyshire, Regno Unito, è un maniero elisabettiano risalente al 1400 ma ristrutturato di recente. Letti a baldacchino, bagni di lusso e sala da pranzo in legno di quercia, qual è la particolarità della residenza? Si dice che tra le sue stanze si nasconda un passaggio segreto che collega l'edificio al villaggio di Dethick, un cunicolo realizzato da un nobile inglese che fu condannato per aver partecipato all’assassinio di Elisabetta I e per aver cospirato contro Mery, regina di Scozia. Una vacanza in questa location potrebbe rivelarsi estremamente economica, visto che si parte da 70 euro a notte.

Riber Hall Manor

La cappella gotica dell'800

Bookeen Hall ad Athenry, in Irlanda, è un’antica cappella gotica risalente al 1820. È completamente in pietra e il suo alto campanile può essere avvistato tra i cambi e i boschi circostanti, dettaglio che contribuisce a renderlo un luogo molto caratteristico. Dall’esterno è inquietante e fatiscente ma all’interno è stato restaurato in chiave moderna con tanto di vasca da bagno maxi e sala lettura nel campanile. Il prezzo di partenza? 129 euro a notte.

Bookeen Hall

L'appartamento libreria in Germania

Un’altra location da visitare in vista per Halloween si trova in Germania, per la precisione a Rensow, è proprio qui che sorge l’appartamento libreria chiamato Rensow Manor House. Si tratta di un maniero costruito nel 1690, la cui particolarità sta nell’enorme stanza biblioteca decorata con mobili antichi e suppellettili dall’immenso valore storico. Pareti scure, pareti piene di volumi d’epoca e candele gotiche: affittare la location per una notte costa poco più di 100 euro.

Rensow Manor House

Il castello medievale in Scozia

Il Castello di Dollarbeg, a Dollar, in Scozia, viene descritto come il luogo ideale per le brevi fughe romantiche ma, visto dall’esterno, è non poco inquietante e spettrale, tanto da poter essere scambiato per una struttura infestata. Si tratta di una struttura in pietra con delle suggestive torri medievali, che all’interno è stata splendidamente restaurata nel 2007. Può ospitare fino a 4 persone a partire da circa 500 euro a notte.