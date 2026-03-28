Riapre il giardino segreto delle camelie di Boboli: l’incanto di un luogo storico nel cuore di Firenze

Ha riaperto uno dei giardini all’italiana più belli e segreti d’Italia: il Giardino delle camelie di Boboli, visitabile fino al 10 maggio ogni sabato e domenica. Tra sfumature di colori incredibili e specie rare, si tratta di un luogo che sembra uscito da una fiaba.

Il Giardino segreto delle camelie di Boboli

Storico parco monumentale situato dietro Palazzo Pitti a Firenze, il Giardino di Boboli è considerato uno dei migliori esempi di giardini all'italiana. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, che con le sue forme geometriche e i suoi viali alberati è stato dichiarato patrimonio UNESCO dal 2013. Non tutti sanno che il Giardino ha un lato più segreto e meno conosciuto, ma non per questo meno suggestivo: il cosiddetto giardino segreto delle camelie. Questo lato nascosto di Boboli ha riaperto al pubblico e rimarrà aperto fino al 10 maggio: sarà possibile fare visite guidate fino a un massimo di 25 persone ogni sabato e domenica del mese. Si tratta di un evento imperdibile che offre l'occasione ideale per ammirare la combinazione armoniosa di arte, natura e architettura attraverso una passeggiata culturale immersa nel cuore verde di Firenze.

Le camelie del Giardino di Boboli

Il Giardino segreto delle camelie di Boboli

Il giardino delle camelie, considerato segreto perché meno conosciuto rispetto ad altre parti del Giardino di Boboli come la Grotta del Buontalenti, l'Anfiteatro con l'obelisco egizio, il monumentale Viottolone, è situato tra la parte più a sud di Palazzo Pitti e il bastione della Meridiana. Il giardino affonda le sue radici in epoca medicea, quando era un luogo intimo, costellato di giochi d’acqua, grotte e scorci panoramici e romantici nascosti.

Camelie di Boboli

Creato a metà del Seicento per il principe Mattias de' Medici, il Giardino delle Camelie di Boboli era all’inizio un luogo privato e recintato per la coltivazione di bulbose rare e agrumi, noto per la sua piccola grotta di mattoni. È stato solo alla fine del Settecento che il giardino fu dedicato alle camelie, seguendo la moda botanica del tempo che riteneva questi fiori esotici un simbolo di eleganza e prestigio, forse per i loro colori vivaci e la tipica delicatezza.

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Camelie di Boboli

Se un tempo era quindi rifugio privato della famiglia medicea, oggi il Giardino delle Camelie custodisce 49 esemplari di Camellia japonica in oltre 37 varietà, tra cui la storica Candidissima, risalente al 1830, con i suoi fiori bianchi che ricordano la purezza della natura e sono simbolo di raffinatezza ed eleganza, oltre che attenzione ai dettagli.

Visitare le camelie del Giardino segreto: prezzo e biglietti

L'apertura straordinaria del giardino delle camelie si inserisce nel contesto delle visite guidate del giardino di Boboli stesso, che infatti include nel suo biglietto d'ingresso anche l'accesso anche a questo luogo segreto. Le visite si svolgono il sabato e la domenica fino al 10 maggio 2026, per i gruppi è necessario prenotare sul sito online del Giardino, mentre per i prezzi possono variare partendo dai 10 euro se presi in loco per ingresso singolo al Giardino fino a 22 euro per ingresso Pitti più giardino.