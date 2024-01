Gli hotel più belli del mondo in cui dormire nel 2024: due sono in Italia Quali sono gli hotel più belli del mondo, dove vale la pena soggiornare almeno per una notte? Due si trovano in Italia (a Milano e Roma per la precisione). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort (Emirati Arabi Uniti)

Quando si è in viaggio ci sono diversi criteri che guidano il turista nella scelta del posto da prenotare per dormire. C'è chi punta sulla posizione, così da trovarsi in un punto strategico della città facile per gli spostamenti, a piedi o coi mezzi pubblici. C'è chi preferisce strutture che offrono intrattenimento oppure opportunità di relax, come una spa e la piscina. Ma ammettiamolo: a volte tutto ciò che si cerca è un albergo di bell'aspetto! L'estetica è sempre un punto a favore e quindi CNN Travel ha fatto un po' di ordine tra quelli assolutamente imperdibili, nel 2024. I redattori hanno creato un elenco di hotel che hanno definito "i più sexy del 2024", quelli già esistenti o che verranno inaugurati nei prossimi mesi e in cui vale la pena soggiornare. Due sono in Italia.

Palazzo Cordusio Gran Meliá, Milano

Nella trafficata Piazza Cordusio, nel cuore del capoluogo lombardo, sorge questo nuovo hotel a cinque stelle appena inaugurato. La struttura sorge in un punto strategico, con terrazza che affaccia proprio sul Duomo e sulla Galleria Vittorio Emanuele II: Palazzo Cordusio Gran Meliá dispone di camere eleganti, ci sono anche un cocktail bar, un grazioso cortile interno, un ristorante giapponese, palestra e centro benessere. Il palazzo risale a fine Ottocento-inizio Novecento e nei lavori di ristrutturazione si è cercato di mantenere una certa coerenza stilistica nella struttura, in equilibrio tra vecchio e nuovo, senza stravolgere del tutto i riferimenti al passato, ma al tempo stesso aprendosi alla contemporaneità.

Palazzo Cordusio Gran Meliá

Romeo Roma, Roma

Sul Romeo Roma ci sono tantissime aspettative. Pur non essendo un hotel in cui poter prenotare in questo preciso momento, si è comunque meritato un posto nell'elenco: è uno dei posti da visitare nel 2024, in cui dormire almeno una notte. Questa struttura è ancora in costruzione. Si trova vicino a piazza del Popolo, all'interno di un palazzo del Cinquecento interamente rinnovato da Zaha Hadid Architects, che ha cercato di sviluppare un design creativo fatto di fusione tra passato e presente, così da non snaturare del tutto il posto. Gli arredi originali, infatti, includono anche affreschi e marmi antichi. Il progetto, come si legge sul sito ufficiale, prevede 74 camere e suite, una piscina, una Spa su 1000 mq di area benessere, una terrazza con vista sullo skyline romano, un bar e un ristorante (sotto la direzione di Ducasse Paris).

Romeo Roma

Gli altri hotel nell'elenco

L'elenco prende in esame diversi Paesi del mondo. Spicca, tra le strutture più belle consigliate, Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort (Emirati Arabi Uniti). Inaugurato a gennaio sul Golfo Arabico, è a meno di un'ora da Dubai ed è una struttura originalissima, che punta tutto sul turismo d'avventura. Infatti benché sia vicino ai centri abitati, ha nei pressi anche aree di grande interesse dal punto di vista naturalistico. Le 174 camere sono dotate di tessuti riciclati e fatte di legno sostenibile; le ville sull'acqua sono le prime nell'Emirato.

Altra struttura interessante è Kibale Lodge in Uganda, in una posizione privilegiata proprio nel Parco Nazionale di Kibale. C'è poi KAI Akiu in Giappone, perfetto per chi cerca il relax assoluto dei vicini bagni termali. Il rinnovato Hotel Taschenbergpalais Kempinski di Dresda (Germania) sorge in un palazzo che vanta 300 anni di storia mentre Casa Andina Madre de Dios in Perù sarà il perfetto rifugio per chi vuole prendersi una pausa da tutto e tutti e staccare la spina.

