Palazzo Cordusio apre a Milano: quanto costa una notte nell’hotel di lusso nel vecchio Palazzo Venezia Nello storico palazzo Venezia in piazza Cordusio a Milano, prende ora vita l’hotel Palazzo Cordusio Gran Meliá.

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Palazzo Cordusio Gran Meliá

New entry italiana nel mondo Meliá Hotels International (MHI), gruppo nato negli anni Cinquanta che attualmente vanta un portafoglio di oltre 400 hotel in più di 40 Paesi. All'universo si aggiunge ora una struttura nel cuore di Milano, in una delle piazze più cruciali della città. Palazzo Cordusio Gran Meliá arriva dopo il successo decennale della già nota proprietà a Roma (Villa Agrippina).

Che cos'è Palazzo Cordusio Gran Meliá

Palazzo Cordusio Gran Meliá si trova all'interno dello storico Palazzo Venezia (palazzo delle Assicurazioni Generali), situato in piazza Cordusio. La costruzione dell'iconico Palazzo risale a fine Ottocento-inizio Novecento, su disegno dell’architetto Luca Beltrami. La nuova destinazione alberghiera porta la firma di MHI, su progetto di rinnovo gestito da Generali Real Estate con il supporto dello Studio Marco Piva, che si è occupato della progettazione e Direzione Artistica delle facciate esterne, degli interni, delle terrazze, della corte e di tutte le porzioni soggette a vincolo monumentale.

Palazzo Cordusio Gran Meliá

Il palazzo rinnovato fa ora parte del portafoglio immobiliare europeo di Generali, uno dei principali gestori immobiliari al mondo. Un massiccio intervento conservativo ha riguardato lo scalone monumentale: il marmo è stato mantenuto e riportato allo splendore originale. Tutti i lavori sono stati svolti cercando di mantenere una coerenza stilistica nella struttura, in equilibrio tra vecchio e nuovo.

Palazzo Cordusio Gran Meliá

Come è fatto l'hotel

L'hotel comprende 84 camere e suite, la maggior parte delle quali hanno finestre e balconi privati che affacciano direttamente su piazza Cordusio, Castello Sforzesco, via Orefici, via dei Mercanti e il Duomo. Al piano -1 è situata l'area benessere con sauna, piscina, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e sala relax. Al terzo piano, invece, trova posto una palestra. Il progetto di interior design nelle camere e negli spazi comuni è opera dello Studio Asah di Alvaro e Adriana Sans.

Suite presidenziale

Il Gruppo ha scelto di dare particolare rilevanza alla proposta culinaria, introducendo quattro concept: Gioia Pasticceria (posizionata al piano terra e con affaccio diretto sulla piazza), Giardino Cordusio (cocktail-bar nella corte interna dell’albergo), Isola Restaurant (un'ampia terrazza con vista sul Palazzo della Ragione e su Piazza Mercanti) e SACHI (ristorante giapponese con ampia sala e terrazza-giardino con vista sul Duomo).

Suite Visconti

Quanto costa l'hotel

Una notte in Camera Premier per due persone, con colazione, costa in questo periodo dell'anno 838 euro. Il prezzo sale per le sistemazioni più lussuose. La camera Premier con terrazzo ha un costo di 886 euro, la Camera con vista sulla città supreme costa 996 euro. Lievita ancora di più il prezzo per la Junior Suite da 45 mq: 1030 euro. Diverse le sistemazioni in Suite: Sforza, Aragona, Savoia, Visconti, Duomo e Presidenziale. In quest'ultima, una notte con colazione costa 3261 euro.