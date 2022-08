Giornata Mondiale del Cane: le migliori mete pet-friendly In occasione della Giornata Mondiale del Cane, che si celebra il 26 agosto, scopriamo le migliori destinazioni pet-friendly dove vivere meravigliose avventure col proprio amico a quattro zampe.

A cura di Clara Salzano

Giornata Mondiale del Cane – Courtesy of PiratinViaggio

Viaggiare con i propri amici a quattro zampe è un'avventura meravigliosa ma spesso di difficile realizzazione. Gli amanti degli animali domestici sanno quanto può essere infatti complicato trovare strutture 100% pet-friendly e in grado di prendersi cura dei propri compagni di vita pelosi. Negli ultimi anni la richiesta di vacanze all'aria aperta e pet-friendly sono sempre più diffuse, complice sicuramente la pandemia che ci ha costretto a lungo in casa e che ha spinto in tanti a scegliere la compagnia di un animale domestico.

Tuttavia viaggiare con i propri amici a quattro zampe, soprattutto durante i mesi estivi, non è sempre un'esperienza facile perché non sono molti gli alberghi e i residence al mare, montagna o città, in Italia o all’estero, attrezzati per accogliere gli amici pelosi, con servizi e attività dedicati. In occasione della Giornata Mondiale del Cane, che si celebra il 26 agosto, ecco una selezione di destinazioni per una vacanza coi propri amici a quattro zampe.

Campeggi e glamping 100% pet-friendly d'Italia

Quando bisogna organizzare una vacanza con i propri amici a quattro zampe la soluzione campeggio è spesso quella più gettonata. Sono infatti tante le strutture, tra camping e glamping che accolgono gli animali domestici, grazie a grandi spazi all'aria aperta e una serie di servizi pensati per tutta la famiglia. L'Agricampeggio Ca’ Romeo in Liguria è tra le mete pet-friendly segnalate sul portale Pitchup.com. La struttura si trova all’interno di un’azienda agricola, immersa nella campagna ma non lontana dalle spiagge della Costa Apuana.

Agricampeggio Ca’ Romeo – Courtesy of Pitchup.com

In Toscana di trova il campeggio Maremma Sans Souci che è immerso in una lussureggiante pineta marittima e offre accesso diretto alla spiaggia privata. Con piazzole per tende e area camper, la struttura sorge non lontano da Castiglione della Pescaia e dalla riserva naturale Diaccia Botrona. Il Camping Il Collaccio in Umbria si trova sui terreni di un’ex azienda agricola delle colline umbre, ad ovest del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Con 100.000 metri quadrati di verde e vista sulla Valnerina, il campeggio include due piscine, un campo di erba e mini-volley; un campo da calcetto e da tennis, e molto altro.

Il Camping Il Collaccio

In Campania si può scegliere tra due strutture entrambe immerse in un paesaggio mozzafiato. Il Villaggio Campeggio Santa Fortunata sorge in una splendida location con vista sul mare. Si tratta di una struttura a conduzione familiare in una zona collinare panoramica, a pochi passi dal centro di Sorrento e a un paio di chilometri dalle spiagge, immersa tra ulivi, limoni e querce. Sul Litorale Domizio si trova invece la prima oasi naturale della regione. Si tratta del resort Laghi Nabi immerso nella natura della Campania felix che offre tende galleggianti, lodge e suite vista lato 100% pet friendly.

I Laghi Nabi a Castel Volturno

I paradisi a quattro zampe nel mondo

Se l'Italia è al primo posto all’interno della classifica dei Dog-Friendly Country Index, che seleziona i paesi più dog friendly al mondo, la Francia, per restare in Europa, occupa il terzo posto, dopo la Nuova Zelanda. In particolare è la Corsica ad emergere che località a misura degli animali domestici con numerose strutture che accolgono i cani e spiagge attrezzate anche per gli amici a quattro zampe, oltre che particolarmente suggestive come la Plage de Palombaggia.

Hôtel Marinca & Spa

PiratinViaggio suggerisce lo Starlight Camp nel deserto non lontano da Dubai offre la possibile di dormire in una bolla panoramica con in dotazione una cuccia o una tenda riscaldata per cani e persino un dog bar per assicurare offrire ai propri animali domestici lo stesso comfort dei padroni. Mentre il Puri Garden Hotel and Hostel di Ubud a Bali è un albergo che offre sessioni di pet therapy gratuite per gli amanti degli animali grazie a una collaborazione con un'associazione no profit locale per la salvaguardia dei cani di strada, la Bali Dog Association.