Gardaland, c'è una nuova attrazione a forma di pietra nel parco divertimenti A Gardaland sta per arrivare una nuova attrazione composta da una grande pietra viola: ecco cosa sappiamo sulla giostra che aprirà a breve.

A cura di Arianna Colzi

La nuova giostra di Gardaland

A Gardaland sta per arrivare una nuova attrazione 2024. Prima dell'estate sarà disponibile una giostra a forma di pietra che, pochi giorni fa, è stata posizionata nel cantiere del grande parco divertimenti. Il grande masso viola contiene un messaggio da decifrare che coinvolgerà grandi e piccini.

La misteriosa pietra viola

La pietra di colore viola nuova giostra Gardaland

La pietra di colore viola sarà personalizzata con 22 simboli misteriosi. Gli amanti del brivido troveranno pane per i loro denti con questa nuova giostra di Gardaland: circa 350 persone all'ora saranno trasportate in un magico viaggio fatto di effetti speciali. 492 metri quadrati che saranno posizionati in mezzo alle attrazioni Shaman e Colorado Boat.

La giostra viola posata nel cantiere

Il nome non è ancora stato svelato, contribuendo così a infittire un mistero che ci accompagnerà fino all'estate. La pietra viola , realizzata dal reparto creativo di Gardaland Resort, è stata posizionata nel cantiere dopo più di 100 ore di lavoro. “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri Ospiti per la nuova stagione certi che la futura attrazione li sorprenderà e li farà immergere in un nuovo magico scenario” racconta Sabrina de Carvalho, CEO Gardaland Resort.

La nuova attrazione di Gardaland