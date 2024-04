video suggerito

Cosa sono le mostre immersive e quali sono le più belle da visitare in Italia Ultimamente spopolano le mostre immersive, experience dove si diventa protagonisti e si interagisce con le opere. Ecco le più belle da visitare da nord a sud.

A cura di Giusy Dente

Monet e gli Impressionisti Digital Experience

Spopolano le mostre immersive, che negli ultimi anni hanno conosciuto un crescente successo, con un boom di visite e biglietti venduti. Il segreto di queste esperienze sta nella loro proposta di intrattenimento leggero, dove la virtualità e la tecnologia fanno da padroni. È un modo per vivere un momento coinvolgente e affascinante, in cui sentirsi letteralmente parte dell'opera. Non c'è una fruizione passiva: si entra dentro un mondo virtuale, superando la barriera del ruolo di spettatore e diventando attore, parte integrante. Ovviamente, si tratta di experience nate per la condivisione sui social, dove è gara allo scatto perfetto. In questa tipologia di mostra, a differenza di quella classica e tradizionale offerta dai musei, l'aspetto ludico supera quello educativo. E tutto questo ha un prezzo non indifferente, perché i biglietti sono piuttosto costosi, visto anche l'impiego di numerose tecnologie all'avanguardia.

Monet e gli impressionisti a Milano

Monet e gli Impressionisti Digital Experience ha aperto le porte al pubblico il 22 marzo. È una produzione internazionale a cura di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams. La mostra immersiva si inserisce nel quadro delle celebrazioni dei 150 anni trascorsi dalla prima mostra impressionista: era il 15 aprile 1874, a Parigi. L'evento fece conoscere al mondo questa nuova tecnica di pittura en plein air con cui i pittori intendevano cogliere al meglio le potenzialità dei colori, della luce naturale, dei contrasti tra luci e ombre, delle sfumature. Per restituire al visitatore un'esperienza completa, la mostra è strutturata in un percorso che si avvale di videoproiezioni: pareti e pavimenti prendono vita, portando lo spettatore dentro i più famosi paesaggi impressionisti, con in sottofondo Le Quattro Stagioni di Vivaldi. C'è anche la possibilità di usare l'oculus VR per entrare nel giardino di Giverny tra ninfee e animaletti selvatici.

Monet e gli Impressionisti Digital Experience

I mondi fluttuanti del Giappone a Milano

Dopo il grande successo in Giappone, Ukiyoe: Immersive Art arriva a Milano. La mostra immersiva è strutturata in 9 stanze tematiche, con animazioni in 3DCG e video mapping di altissima qualità che permettono di immergersi nella produzione di rinomati artisti come Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige. Le loro opere hanno come filo conduttore le "immagini del mondo fluttuante": il termine specifico è "ukiyoe", la corrente artistica che ha avuto origine durante il periodo Edo (1603-1868). Gli artisti si concentravano su scene di vita quotidiana, paesaggi, mitologia, samurai. È possibile prenotare anche un'esclusiva Kimono Experience, cioè visitare la mostra indossando un autentico kimono tradizionale.

I mondi fluttuanti del Giappone

Van Gogh Experience a Roma

La mostra multimediale dedicata alla produzione di Vincent Van Gogh sarà visitabile fino all’8 settembre 2024 presso il Next Museum di Roma. L'esperienza si avvale di Virtual Reality, videomapping, proiezioni e Oculus di ultima generazione, per entrare nella mente del pittore e addentrarsi nelle sue opere più famose. Immancabile, il giallo abbagliante dei mille girasoli dell'artista.

Van Gogh Experience

Le Petit Chef a Como

Le Petit Chef è lo chef più piccolo del mondo. Prodotta da Skullmapping, questa cena spettacolo dell'Hilton Como Lake si avvale di una tecnologia di ultima generazione, chiamata 3D Projection Mapping. Attraverso una serie di effetti visivi si può vivere un'esperienza gastronomica unica e senza precedenti, molto coinvolgente e all'avanguardia. Non è un semplice show, ma neppure una cena, perché alla cucina vengono abbinati specifici temi musicali di accompagnamento ed effetti teatrali. Tre i menu a disposizione: Le Petit Chef Menú, Le Petit Junior Chef, Le Petit Chef Vegetarian. Il cuoco in miniatura prepara le pietanze e le impiatta.

Le Petit Chef

You are Darwin a Pavia

Sarà visitabile ad aprile e maggio 2024, presso il Museo di Storia Naturale di Pavia, questa mostra immersiva dedicata all'evoluzione della specie: è un percorso che permette di scoprire i segreti di Charles Darwin e delle sue teorie, rivivendo attraverso la Realtà Virtuale le tappe più spettacolari del suo viaggio di scoperta. Prodotta da Way Experience, You are Darwin si struttura in sei tappe per una durata totale della visita pari a circa un'ora e mezza: Una vita per la scienza, Il mondo prima di Darwin, Il viaggio-L'avventura-La scoperta, Il mondo del passato, L'evoluzione davanti ai nostri occhi, E l'uomo?.

You are Darwin

Beautiful Gallery a Bologna

Beautiful Gallery è approdata a Bologna, in piazza XX settembre 6. È un concentrato di luci, suoni e colori. In questa esperienza interattiva e immersiva, il visitatore ha la possibilità di entrare nelle installazioni, di viverle, di giocarci, di diventarne assoluto protagonista. Si tratta di un viaggio pensato per trasportare il visitatore in un'altra dimensione, dove divertirsi e staccare la spina. Il percorso prevede una serie di stanze tutte diverse, dove dare sfogo alla propria creatività e fantasia (e ovviamente dove scattare foto "instagrammabili").

Beautiful Gallery

Il mondo di Klimt a Palermo

Palazzo Mazzarino di Palermo (Via Maqueda, 383) ospiterà fino al 5 maggio 2024 la mostra multimediale dedicata al grande artista austriaco. Il Mondo di Klimt è un percorso multimediale e virtuale, per scoprire la produzione del pittore e la sua vita. Grazie a strumenti di ultima generazione come gli oculus, gli scenari e i colori diventano vividi e reali.

Il mondo di Klimt