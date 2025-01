video suggerito

Eventi e feste nel weekend dell’11 e 12 gennaio: cosa fare e dove andare regione per regione Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 sono tanti gli eventi e le feste lungo tutta la penisola: dalla Lombardia alla Campania, tutti gli appuntamenti da non perdere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Dopo l'Epifania e la fine delle feste, il 2025 è iniziato a pieno ritmo. Tra concerti, eventi e mostre le attività da fare non mancano. Dalla Lombardia al Lazio, ci sono tanti appuntamenti in programma per adulti, bambini e famiglie: un'agenda ricca di cose da fare in questo freddo weekend di gennaio. Scopriamo gli eventi regione per regione.

Fiere ed eventi a Milano nel weekend dell'11 e 12 gennaio

A Milano si celebra Fabrizio De André in piazza Duomo a 26 anni dalla scomparsa, avvenuta l'11 gennaio 1999. La Cantata Anarchica per Fabrizio De Andrè è un evento da non perdere sabato 11 gennaio. All'Unipol Forum, invece, appuntamento con la fiera internazionale del disco Milano Vinile con un centinaio di espositori appassionati di musica italiani e internazionali che vendono dischi storici. All'Auditorium di Milano, invece, appuntamento per l'appassionati di James Bond. Verrà proiettato sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 007 Skyfall in Concert: il film trasmesso in lingua originale con sottotitoli e sarà accompagnato dall'Orchestra Sinfonica di Milano che eseguirà i brani della colonna sonora. Infine, per gli amanti del jazz allo Spirit de Milan c'è la Holy Swing Night con Milanoans e Dalila del Giudice sabato 11 gennaio mentre domenica 12 gennaio c'è l'Hot Jazz Club con Gogoganga Jazz Ramblers alle 15.30 e il concerto di Pepp1 & Le Ali al Sugo live.

L'Auditorium di Milano | Foto Orchestra Sinfonica di Milano

Cosa fare in Piemonte nel weekend del 11 e 12 gennaio

Anche in Piemonte non mancano le attività da fare nel secondo weekend di gennaio. L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti va in scena durante il weekend nella splendida cornice del Teatro Regio di Torino, mentre per gli appassionati di serie tv appuntamento al Museo del Cinema di Torino con la mostra interattiva #Serialmania. Immaginari narrativi da Twin Peaks a Squid Game, una splendida esposizione dedicata al rapporto tra serialità e cinema a partire dagli anni Novanta fino al boom di oggi. La mostra è allestita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana e guiderà il visitatore da Twin Peaks fino a Mare Fuori, passando per Romanzo Criminale, Breaking Bad, E.R. e molti altri titoli cult italiani e internazionali. Nel resto della regione a Sauze d'Oulx, nelle Alpi piemontesi, si pattina sul ghiaccio, mentre alla Reggia di Venaria è possibile fare un tuffo nell'opera di William Blake.

Una foto dello spazio dedicato a The Crown all'interno della mostra al Museo del Cinema di Torino | Foto Museo del Cinema

Eventi, mercatini e mostre in Toscana nel fine settimana dell'11 e 12 gennaio

In Toscana sono tanti gli appuntamenti, soprattuto per tutti gli appassionati di dischi, fumetti e abiti vintage. Proprio questi ultimi sono al centro di Only usato market alla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze giunta alla sua decima edizione. A Empoli, in provincia di Firenze, invece, appuntamento con Fumetti e Dintorni, kermesse dedicata ai collezionisti di vinili, fumetti e molto altro che si tiene sabato 11 e domenica 12 gennaio. Una delle artiste più importanti del Novecento, invece, Helen Frankenthaler è la protagonista di una retrospettiva a lei dedicata a Palazzo Strozzi a Firenze. Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole è un tuffo nella pittura senza confini e di rottura di Frankenthaler, che ha saputo dialogare con artisti del calibro di Mark Rothko, Jackson Pollock, Antony Caro e Morris Louis. Nella splendida Villa Bardini, che offre una splendida vista sulla città di Firenze, è stata allestito un percorso che racconta le città, i centri urbani dal titolo OltreCittà. Utopie e realtà. Da Le Corbusier a Gerhard Richter: un viaggio a cavallo tra Novecento e Duemila aperto al pubblico fino al 19 gennaio che affianca idee, progetti e prototipi che hanno poi dato vita alle città come le conosciamo oggi.

Villa Bardini | Foto Villa Bardini

Cosa fare in Lazio nel weekend del 11 e 12 gennaio

Tanti eventi per tutti anche in Lazio. A Roma torna sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 il Ficus al Massimo al Garum Museo della Cucina: qui è possibile trovare tanti tipi di prodotti diversi, dall'artigianato all'abbigliamento vintage, senza contare lampade, gioielli, illustrazioni e molto altro che si affianca ai lavori più recenti di giovani designer e creativi. Nel quartiere Trieste, sempre a Roma, poi, spazio al Mercato Corte Coppedè che si svolge sabato 11 e domenica 12 gennaio dov'è possibile trovare piccole chicche nascoste davvero uniche.

Gli eventi del weekend a Napoli e in Campania per l'11 e il 12 gennaio

In Campania tanti appuntamenti diversi animano il weekend dell'11 e 12 gennaio. A Napoli continua alle Gallerie d'Italia Andy Warhol. Triple Elvis, la mostra dedicata all'artista esponente della Pop Art. A Bacoli, invece, prosegue l'appuntamento con Luci d’Artista a Bacoli dal titolo Un Mare di Luci che illuminerà la Villa Comunale e il Parco Vanvitelliano. Luci d’Artista a Salerno fino al 19 gennaio 2025 per continuare ancora a sognare con l'atmosfera di Natale.

La Casina Vanvitelliana