Emma Marrone in vacanza tra natura e cavalli: quanto costa il relais nel Chianti Emma Marrone per le sue vacanze invernali ha scelto un luogo di benessere e relax a contatto con la natura dove rigenerare corpo e mente.

A cura di Clara Salzano

Emma Marrone in vacanza

Emma Marrone ama stupire e una delle cose che le riesce meglio è sicuramente quella di essere diversa da tutti. Così mentre la maggior parte delle star dello spettacolo hanno scelto mete al caldo come Dubai o i Caraibi, la nota cantante sta trascorrendo le sue vacanze invernali in un luogo di benessere e relax a contatto con la natura del Chianti. Vediamo dove si trova Emma Marrone e quanto costa il suo soggiorno nella campagna toscana.

Una story di Emma Marrone nel Chianti

Emma Marrone ha scelto di iniziare il nuovo anno in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e si può pensare solo a riconciliarsi con se stessi e con la natura. Si tratta di Le Lappe Relais che sorge nella natura incontaminata del Chianti Aretino, nel cuore della Toscana. La struttura è in perfetta armonia con l’ambiente circostante e permette di godersi il totale relax e benessere della natura.

Le Lappe Relais

Rigenerare mente e corpo, è questo l'obiettivo di chi sceglie Le Lappe Relais in Toscana, come Emma Marrone che si trova nella struttura con alcuni amici. Il Relais comprende due antichi casali finemente ristrutturati che si integrano perfettamente con il paesaggio circostante. Sono solo 11 le suites per gli ospiti, dotate di jacuzzi, per offrire un soggiorno all’insegna del relax e del benessere.

La jacuzzi di una suite

Le Lappe Relais offre ai suoi sopiti anche una piscina immersa nella natura e la possibilità di attività all'aria aperta come equitazione e trekking. È possibile inoltre anche organizzare cene ed eventi privati per far sentire gli ospiti come a casa.

La cena di Emma Marrone con gli amici

Dalle immagini condivise sui social da Emma Marrone apprendiamo che la cantante abbia una suite con vista sul paesaggio incontaminato. Non sappiamo di preciso il tipo di alloggio scelto ma il costo di una camera presso Le Lappe Relais varia in base al periodo, la disponibilità e ai servizi scelti, e va dai 230 ai 300 euro circa a notte.