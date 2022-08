Emma Marrone in vacanza sulle Dolomiti: quanto costa l’hotel immerso tra i boschi Emma Marrone sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in montagna in un luogo di pace immerso tra fitti boschi e con vista sulle vette delle Dolomiti.

A cura di Clara Salzano

Emma Marrone in vacanza sulle Dolomiti

Dal mare alla montagna, Emma Marrone ha cambiato location delle sue vacanze. Dopo un'estate 2022 all'insegna della famiglia e degli amici in Puglia, la nota cantante si è recata sulle Dolomiti per alcuni giorni di relax in una delle strutture più esclusive della zona. Scopriamo quanto costa il soggiorno di Emma Marrone tra i boschi.

Emma Marrone sulle Dolomiti

Emma Marrone sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Bressanone, sulle Dolomiti. La famosa cantante sta approfittando dell'aria fresca di montagna per rigenerarsi e per l'occasione ha scelto una struttura immersa nei boschi e con vista mozzafiato sulle vette italiane.

Emma Marrone nella piscina dell’albergo

Il luogo di pace e di relax in cui si trova Emma Marrone è il Forestis che è un hotel di lusso immerso dalle foreste che ricoprono i pendii delle montagne e sulle Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Emma Marrone nella sua suite vista Dolomiti

L'albergo dove soggiorna Emma Marrone sorge sul versante meridionale della Plose, a 1.800 metri d’altitudine. Le caratteristiche naturali di quest’area e la purezza dell’acqua sorgiva della Plose, attrassero la monarchia asburgica che qui costruì un sanatorio polmonare ad opera dell'architetto Otto Wagner. Il sito è famoso per la forte energia che trasmette.

L’hotel Forestis

Il Forestis si ispira alla saggezza dei Celti che erano grandi conoscitori della natura e all'esperienza del sanatorio polmonare in ambito terapeutico. Acqua, aria, sole e un clima eccellente sono gli elementi su cui si fonda il progetto dell'albergo fondato nel 1912.

La spa del Forestis

L'hotel per le vacanze di montagna di Emma Marrone offre ai propri ospiti un luogo di pace con Spa panoramica, piscina interna ed esterna e la purezza dell’acqua di sorgente. Diverse sono le tipologie di alloggio, dalle camere alla penthouse di 200 mq sul tetto del Forestis con piscina privata e vista mozzafiato.

Emma Marrone al Forestis

Per il suo soggiorno al Forestis, Emma Marrone ha scelto una delle suite Tower dell'albergo, poste nelle torri dell'albergo e realizzate in abete rosso con enormi vetrate e vista sulle Dolomiti. La suite si sviluppa su una superficie di 55 metri quadrati con area salotto, letto king size, vasca da bagno e stufa in maiolica tradizionale. Il costo per una suite Tower del Forestis parte da 760 euro a notte.