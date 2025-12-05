Dove vedere i presepi più belli in Italia, da quello di sabbia a quello vivente allestito tra le rocce

Presepe di Assisi

Ogni dicembre, in Italia, preparare il presepe a casa non è soltanto un simbolo religioso ma un gesto culturale profondissimo, una tradizione che si è trasformata nei secoli e che continua ancora oggi a raccontare identità locali, artigianato, arte popolare e memoria collettiva. Le sue origini vengono fatte risalire al 1223, quando Francesco d’Assisi realizzò a Greccio, nel Lazio, la prima rappresentazione vivente della Natività. Da quella creazione spirituale è nata una tradizione destinata a diffondersi rapidamente: dapprima attraverso le rappresentazioni liturgiche medievali, poi con i presepi scolpiti nelle chiese, fino alla grande stagione barocca che ha consacrato Napoli come capitale assoluta di questa forma d’arte. Dal Settecento in poi, con l’arrivo di botteghe raffinatissime e di artisti specializzati, il presepe diventa un teatro in miniatura popolato di pastori, mercanti, angeli, venditori e scene di vita quotidiana. Ed è proprio in questo intreccio di sacro e quotidiano che ancora oggi vive un patrimonio che cambia da regione a regione, dando vita ad alcuni dei presepi più suggestivi del mondo.

Il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, Friuli Venezia Giulia

Giunto alla sua 22esima edizione, con il presepe di Lignano Sabbiadoro il Natale prende la forma di grandi sculture modellate da artisti internazionali, che trasformano la sabbia in figure monumentali. Le scene della Natività e gli episodi biblici emergono come bassorilievi scolpiti nella materia, illuminati da giochi di luce che rendono l’atmosfera quasi teatrale: sono delle vere e proprie opere d'arte. È uno dei presepi più particolari del Nord, capace di unire la delicatezza dell’arte effimera alla tradizione cristiana. Il tema per il 2025 sarà Maria, nel nome delle donne. Un viaggio al femminile tra i Vangeli e il nostro tempo, sottolineando così una tradizione in grado di coniugare classico e contemporaneo.

Il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro

Il Presepe di Milano nella Basilica di Sant’Ambrogio, Lombardia

A Milano la tradizione del presepe intreccia storia e spiritualità. La Basilica di Sant’Ambrogio ospita infatti ogni anno il Presepe della Prigionia, un'opera estremamente commovente creata nel Natale del 1944 da soldati italiani nel lager nazista di Wietzendorf, in Germania, per portare un po' di speranza a chi viveva in quelle condizioni disumane. Per costruire il presepe sono stati usati materiali di recupero come legno, fili spinati e vestiti e proprio grazie alla sua semplicità è diventato simbolo di resistenza e umanità. Il Presepe, esposto ogni anno nel Museo del Tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio, è considerato uno dei più toccanti al mondo.

Presepe della Basilica di Sant’Ambrogio, Milano

100 presepi in Vaticano, Roma

A Roma ogni anno si tiene una mostra internazionale allestita nel colonnato di Piazza San Pietro a Roma, che espone centinaia di presepi realizzati con tecniche, materiali e stili diversi da artisti, artigiani e scuole da tutto il mondo. Dall'8 dicembre al 6 gennaio in Vaticano si celebra così in grande la Natività di Gesù e allo stesso tempo la tradizione presepiale, specialmente in occasione del Natale e dell'Anno Santo. L'evento, che coinvolge anche delegazioni e ambasciate, è un modo per ammirare lo straordinario rapporto tra creatività umana e spiritualità.

100 Presepi in Vaticano

Presepi del Mondo di Assisi, Umbria

Nella città natia di San Francesco, simbolicamente legata alla nascita del presepe, questo Natale vengono esposte in una mostra internazionale decine di opere di artisti provenienti dai cinque continenti. L’allestimento coinvolge il centro storico, l'esposizione si terrà a Palazzo Monte Frumentario, e gli spazi museali, trasformando Assisi in un percorso che racconta come culture diverse interpretino la stessa scena sacra. Il pezzo forte della mostra che si tiene dal 6 dicembre al 6 gennaio è il Presepe Siciliano di Angela Tripi, un'opera lunga 8 metri, con la Natività in un tipico scenario siciliano. Il dialogo tra tradizione umbra, spiritualità francescana e visioni internazionali rende questo itinerario uno dei più emozionanti dell’Italia centrale.

Presepi dal mondo, Assisi

I famosi presepi di Via San Gregorio Armeno, Napoli

Nel cuore di Napoli si trova la strada dove il presepe vive tutto l’anno, un luogo in cui botteghe storiche modellano figure in terracotta secondo tecniche antiche. San Gregorio Armeno è un mondo in movimento: statuine classiche accanto a personaggi contemporanei, scenografie barocche, mercati, vicoli, osterie, angeli e popolani. Ogni presepe è un microcosmo teatrale, vivissimo e radicato nella cultura napoletana.

Dettaglio di Via San Gregorio Armeno, Napoli

Il Presepe Vivente di Matera, Basilicata

Il Presepe Vivente di Matera è in grado di unire la magia dei sassi, patrimonio UNESCO con le sue grotte e vicoli, a una rievocazione storica e spirituale profondamente immersiva, trasformando la città in un'autentica Betlemme con figuranti in costume, luci suggestive e scene bibliche realistiche, creando un'atmosfera unica di spiritualità e tradizione, spesso arricchita da effetti di luci e suoni e temi annuali. L'edizione 2025 si tiene nel Sasso Caveoso durante i fine settimana di dicembre 2025 e l'inizio di gennaio 2026 e ha come tema principale quello della pace.

Presepe vivente di Matera

Il Presepe di Caltagirone, Sicilia

Capitale della ceramica, Caltagirone propone una serie di presepi artistici che rendono omaggio alla tradizione siciliana: maioliche smaltate, terracotta, colori accesi e scenografie modellate come piccoli capolavori d’arte applicata. Le ambientazioni si estendono spesso lungo il centro storico o negli spazi museali, trasformando il presepe in un percorso che celebra artigianato e identità mediterranea. L'evento dei presepi, che quest'anno di terrà dal 1 dicembre al 7 gennaio, trasforma tutta la città in un'esperienza natalizia che include anche mercatini, degustazioni e un'aria generale di festa.