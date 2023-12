Dov’è stato girato “Burraco Fatale”: le location del film in onda questa sera su Rai 2 Stasera, 12 dicembre, va in onda su Rai 2 “Burraco Fatale” la commedia al femminile con Angela Finocchiaro, Claudia Gerini e Caterina Guzzanti: ecco dov’è stato girato il film.

Questa sera, 12 dicembre, va in onda su Rai 2 Burraco Fatale, il film tutto al femminile con protagoniste Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Loretta Goggi e Claudia Gerini. Il film diretto diretto da Giuliana Gamba, uscito nelle sale nel 2020, racconta la storia di quattro amiche – Irma, Eugenia, Rina e Miranda – che ogni pomeriggio si incontrano per giocare a burraco, fin quando non arriva l'occasione di alzare il tiro.

Le location di Burraco Fatale

Il film Burraco Fatale è stato girato in Italia e in Marocco tra aprile e giugno 2019. Come ha raccontato la stessa regista, Giuliana Gamba, il film si ispira alle sue amiche storiche ma, invece di girare a Pesaro, città di cui è originaria, il set è stato allestito ad Anzio, nel Lazio. Le riprese si sono svolte anche in un'altra città del litorale romano, Fiumicino.

Le scene girate in Marocco

Alcune scene del film sono state girate a Marrakech, in Marocco. Le quattro amiche, infatti, seguiranno Irma (Claudia Gerini) nelle sue avventure amorose che la porteranno fino in Africa. La donna si innamora di un giovane ragazzo marocchino, Nabil, che la corteggerà come il primo marito non faceva più da tempo. Per girare queste scene la troupe si è spostata a Marrakech, raggiungendo anche il deserto che lambisce la capitale marocchina, il deserto del Sahara. Dei tredici Stati che sono attraversati dal deserto, il Marocco resta uno dei pochi in cui è possibile organizzare delle escursioni, anche notturne, tra le dune del Sahara.

