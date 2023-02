Dove si trova una delle Spa più care al mondo: un ingresso di coppia può costare più di 7.000 euro Esiste una spa che è un santuario urbano con oltre 2.300 metri quadrati di spazio per il benessere e con stanze private dove l’ingresso è tra i più costosi al mondo.

A cura di Clara Salzano

Aman New York, USA

L'hotel Aman sulla 5th Avenue a New York ha le camere più costose di Manhattan ma anche una delle spa più care del mondo. Situata nel cuore della città, l'Aman Spa New York è un santuario urbano con oltre 2.300 metri quadrati di spazio per il benessere. Il centro comprende due stanze private dove un ingresso di coppia arriva a costare a 8.500 dollari.

Una Spa house dell’Aman New York

L'Aman Spa New York occupa il nono, il decimo e l'undicesimo piano dell'iconico Crown Building di Manhattan dove sorge l'albergo. La Spa offre un'esperienza come nessun'altra con delle Spa House private in cui gli ospiti si sentono in un tempio del benessere, per mezza o un'intera giornata, fino a nove ore di seduta. Ogni Spa House comprende un Hammam, un bagno turco in marmo o una sauna rivestita in legno, una sala per trattamenti doppi, un'ampia zona giorno con camino, una grande terrazza privata all'aperto con una piscina di acqua calda e una piscina fredda coperta.

​

Una volta arrivati alla Soa, gli ospiti sono accolti in un ampio salone con boutique spa per poi accedere nelle varie sale per i trattamenti e nella piscina principale che unisce l'Oriente e l'Occidente in un'architettura suggestiva che reinventa la tranquilla atmosfera di Aman nel cuore del centro di Manhattan.

L'Aman Spa New York ospita anche un centro fitness panoramico di 280 metri quadrati con affaccio sulla 56th Street. Inoltre il centro comprende una camera di crioterapia e uno studio di yoga e pilates con attrezzature di ultima generazione. Al momento però la Spa è aperta solo agli ospiti dell'hotel e ai membri del club Aman. Un ingresso alla sauna può costare 1.350 dollari mentre un taglio di capelli si paga anche 1.000 dollari. Le stanze private della hanno un costo che parte dai 2.400 dollari ad ingresso e arriva anche a valere 8.500 dollari per nove ore di sessione.