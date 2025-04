Dove si trova l’aeroporto che sta “sprofondando” in mare

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Un viaggio non comincia nel momento in cui ci si ritrova sul luogo da visitare ma in aeroporto, dove tra controlli, attese al gate e shopping al duty free già ci si sente in vacanza. In alcuni casi, inoltre, si tratta di strutture uniche nel loro genere, una sorta di piccole cittadine "coperte" dove trovare ogni tipo di attrazione, un esempio? L'aeroporto di Singapore, che proprio di recente è stato definito il migliore al mondo del 2025. In Giappone, invece, esiste un aeroporto nel bel mezzo del mare e la cosa che in pochi sanno è che presto potrebbe scomparire, visto che sta letteralmente "sprofondando": ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

L'aeroporto costruito sulle isole artificiali

L'aeroporto internazionale del Kansai di Osaka è uno dei più frequentati del Giappone: essendo l'hub principale per raggiungere Osaka, Kyoto e Kobe, ogni anno conta oltre 30 milioni di passeggeri e, complice l'overtourism che sta travolgendo il paese, questo numero sembra essere destinato a salire sempre di più. L'unico piccolo "inconveniente"? Presto potrebbe scomparire perché sta lentamente sprofondando in mare. Costruito nel 1994 grazie a un investimento da 19 miliardi di dollari, sorge tra due isole artificiali nella baia di Osaka. Non solo visto dall'alto è particolarmente suggestivo, vanta anche un design esclusivo studiato per resistere all'attività sismica (le piste riescono a piegarsi durante un terremoto, in modo tale da ridurre il rischio di rottura).

Perché l'aeroporto è destinato a scomparire

Nel corso degli anni l'aeroporto internazionale del Kansai ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, primo tra tutti quello per il miglior servizio di gestione bagagli al mondo, ma ora è fortemente a rischio. Stando a quanto emerso dagli studi sul territorio, il peso dell'infrastruttura sta mettendo sotto pressione il fondale marino di argilla e limo su cui sorge. La cosa ha provocato uno sprofondamento di 11,5 m del terreno dall'anno dell'apertura a oggi e secondo le stime il fenomeno non accennerà a fermarsi, anzi, la velocità con cui l'aeroporto continua ad affondare è molto più elevata del previsto. Nonostante ciò, è stato ristrutturato il Terminal 1 in vista dell'Expo 2025 che si terrà a Osaka quest'anno. Ora si va alla ricerca di un sistema capace di sollevare l'intera struttura, combattendo così lo sprofondamento.