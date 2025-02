Dove si trova la montagna a forma di cucciolo addormentato diventata virale

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Foto di Shanghai Guo Qingshan

I viaggi in giro per il mondo che tutti ci concediamo durante l'anno non sono solo un'opportunità per entrare in contatto con nuovi luoghi e nuove culture, sono ormai diventati anche l'occasione per dare vita a degli scatti super Instagrammabili. Coloro che sono alla disperata ricerca di una foto da migliaia di like saranno lieti di sapere che esiste la meta ideale. Si tratta di una montagna a forma di cucciolo addormentato scoperta di recente e già diventata virale: ecco dove si trova l'ormai iconica Puppy Mountain.

Dove si trova la Puppy Mountain

Si chiama Shanghai Guo Qingshan ed è il designer che ha scoperto la montagna a forma di cucciolo addormentato. Era alle prese con un'escursione nelle vicinanze della sua città natale, Yichang, nella provincia centrale cinese di Hubei, quando ha scattato la foto a una delle coste del fiume Yangtze. Nel momento in cui è tornato a guardare lo scatto, si è accorto che la montagna aveva la forma della testa di un cane, come se stesse col muso appollaiato sul bordo dell'acqua. Ha postato l'immagine sui social nel giorno di San Valentino, aggiungendo la didascalia Puppy Mountain.

Oggi la montagna a forma di cucciolo è una meta turistica

La cosa che l'uomo non si sarebbe mai aspettato è che la foto avrebbe fatto scalpore in Cina. Moltissimi utenti dei social hanno cominciato a pubblicare i primi piani dei propri cani per vedere quale di loro fosse più simile, rendendo così la Puppy Mountain virale. "Era così magico e carino. Ero così emozionato e felice quando l'ho scoperto. È come se il cucciolo stesse bevendo acqua o stesse guardando un pesce. Sembra anche che stia proteggendo silenziosamente il fiume Yangtze", ha spiegato Guo. Oggi la montagna è diventata una vera e propria meta turistica e sono centinaia le persone che ogni giorno si recano a Yichang solo per vedere il "cucciolo" di persona.