Dove si trova il ristorante in cui si beve il tè in compagnia di cuccioli di leone

Le esperienze culinarie uniche nel loro genere da provare assolutamente almeno una volta nella vita sono moltissime ma l'ultima arrivata le supera davvero tutte in fatto di originalità. Questa volta le trattorie tipiche e i ristoranti stellati non c'entrano nulla, il locale da visitare permette di consumare un pasto in compagnia di dolcissimi cuccioli di leone. Dove si trova questa esclusiva location e cosa include nell'esperienza wild? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Il ristorante in cui coccolare animali selvatici

Siete in procinto di partire alla volta della Cina? Allora dovete fare tappa a Taiyuan, nella provincia settentrionale dello Shanxi, dove sta spopolando il ristornate Wanhui, la sua particolarità? Tra le sale si aggirano animali di ogni tipo, dai lama alle tartarughe, fino ad arrivare ai cervi (naturalmente tutti cuccioli). I più "richiesti", però, sono i leoni, che si lasciano tranquillamente coccolare tra una pietanza raffinata e l'altra. Inaugurato lo scorso giugno, ogni pomeriggio all'ora del tè accetta solo una ventina di clienti, così da non sottoporre gli animali a eccessive pressioni: gli ospiti possono ordinare un menù fisso di quattro portate e nel frattempo possono lasciarsi fotografare con un cucciolo di leone tenuto tra le braccia come se fosse un neonato.

Le critiche degli utenti del web

Quanto costa una cena con i cuccioli di leone? 1.078 yuan, ovvero circa 131 euro, ma, in compenso, alla fine dell'esperienza si possiede una foto super Instagrammabile. Sebbene sui social utilizzati in Cina il ristorante spopoli, in molti si sono detti seriamente preoccupati: servirsi degli animali come attrattiva principale di un locale significa sfruttarli, non curandosi affatto del loro benessere. Definita "un semplice gioco per ricchi" dagli utenti del web, l'iniziativa sta suscitando non poche critiche, tanto che sono numerosissime le persone che auspicano un intervento delle autorità.