Dove si trova il deserto con le lagune blu (dove si può camminare a piedi nudi)

L'inverno è cominciato da meno di un mese ma sono già moltissimi coloro che pensano già alle ferie estive o che sono alle prese con l'organizzazione di un viaggio "al caldo". Piuttosto che puntare tutto sui luoghi super gettonati presi d'assalto dai turisti internazionali, sarebbe bene andare alla ricerca di "perle nascoste" uniche nel loro genere. È il caso di questa incredibile distesa desertica del Brasile, dove si può camminare tranquillamente a piedi nudi, visto che le dune di sabbia sono intervallate da spettacolari lagune blu: ecco dove si trova e qual è il momento migliore dell'anno per visitarla.

Come si formano le lagune dei Lençois Maranhenses

Avete mai sentito parlare del Parco Nazionale dei Lençois Maranhenses? Si trova nello Stato del Maranhão, in Brasile, e viene considerato uno dei luoghi più paradisiaci al mondo. Si estende per circa 70 km lungo la costa, per una superficie totale di 155.000 ettari, ma la cosa particolare è che è contraddistinto da formazioni geologiche uniche nel loro genere. Si viene accolti da un'infinita distesa di sabbia bianca ma non si tratta di un vero e proprio deserto, anzi, lungo il cammino ci si può rifocillare in meravigliose oasi e immense lagune di acqua dolce e cristallina. Questi specchi d'acqua si formano durante la stagione delle piogge (da dicembre a maggio): uno strato compatto di sedimenti impermeabili impedisce all'acqua piovana di defluire, formando queste piccole piscine in cui ci si può anche bagnare.

Lençois Maranhenses

Il deserto brasiliano in continuo mutamento

Tra le particolarità dei Lençois Maranhenses c'è anche il fatto che cambiano costantemente, vista la forte esposizione al vento e la quasi assenza di vegetazione. Le lagune tra il verde smeraldo e il blu a volte confluiscono tra loro, altre volte restano isolate, dando vita a un panorama paradisiaco in continua evoluzione. Per molto tempo rimasto quasi del tutto sconosciuto, questo luogo è stato riscoperto dai piloti che sorvolavano la tratta aerea di Belèm-Fortaleza. A partire dal 1981 le dune di Lençòis Maranhense sono state inglobate nella riserva del parco, diventando una meta turistica amatissima in tutto il mondo. Secondo la leggenda, sotto la sabbia bianca sarebbe sepolto l’antico villaggio degli índios caetés, gli indigeni di questa terra. Il segreto per scoprire ogni angolo di questo eden? Camminando a piedi nudi sulla sabbia, cosa praticamente impossibile da fare in ogni altro deserto.