Dove si è sposato Damiano Carrara con Chiara Maggenti: la location del matrimonio nel borgo incantato Lo chef di Bake off Damiano Carrara ha pronunciato il fatidico sì in una location da sogno nella campagna toscana. Vediamo alcuni dettagli del matrimonio nell’antico borgo.

A cura di Clara Salzano

Il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Damiano Carrara, il famoso chef di Bake off, si è sposato con Chiara Maggenti, general manager di Atelier Damiano Carrara, in una location da sogno nella campagna toscana. Il pasticciere e il conduttore tv ha pronunciato il fatidico sì a Lucca, in una chiesa nel centro della storica cittadina, per poi spostarsi per i festeggiamenti nel verde delle colline pisane. La location del matrimonio è stata in un antico borgo incantato.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Il matrimonio di Damiano Carrara è stato curato in ogni minimo dettaglio dalla sua società Atelier Damiano Carrara, di cui la moglie è general manager. Per le celebrazioni, dopo il sì in una chiesa del centro di Lucca, si sono svolte in una magica location nel comune di Buti, in provincia di Pisa, in Toscana.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono sposati in a Lucca

I festeggiamenti del matrimonio si sono svolti nell’antico borgo Valle di Badia, una famosa location per eventi privati ricavata dal recupero di un antico borgo risalente ai primi anni del 1700. Gli sposi hanno avuto dunque un intero paesino a propria disposizione per celebrare le nozze.

Leggi anche Dove si sono sposati Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la location del matrimonio con vista sul Lago di Como

L’antico borgo di Valle di Badia dove si è sposato Damiano Carrara

L'antico borgo di Valle di Badia, dove si è sposatoDamiano Carrara, sorge sulle colline pisane ed è circondato da un immenso parco di oltre 50000 metri quadri. La location conserva le caratteristiche originare dello storico villaggio immerso nel verde.

Valle di badia è immerso nel verde di un parco da 5.000 mq

La piscina è il cuore del borgo di Valle di Badia ed è qui che si è svolto il matrimonio di Damiano Carrara con Chiara Maggenti. Gli antichi granai della tenuta hanno accolto la cena con gli ospiti circondati da magnifici allestimenti floreali e cascate di luce che hanno reso la scenografia davvero magica.