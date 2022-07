Il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti: la sposa con l’abito a sirena e maxi strascico Lo chef di Bake Off Damiano Carrara ha sposato Chiara Maggenti a Lucca: la sposa ha cambiato due abiti nel corso della serata, uno più scintillante dell’altro.

A cura di Beatrice Manca

Il pasticciere e il conduttore tv Damiano Carrara e l'imprenditrice Chiara Maggenti sono ufficialmente marito e moglie: dopo una serie di rinvii la coppia si è sposata a Lucca, nella chiesa di San Frediano, il 9 luglio. La sposa è arrivata all'altare con un vestito ricamato che definisce "l'abito dei miei sogni", e per la sera si è cambiata d'abito, scegliendo un look con la schiena scollata.

L'abito di Chiara Maggenti per le nozze con Damiano Carrara

Per il grande giorno lo chef Damiano Carrara, volto del programma Bake Off Italia, ha scelto l'eleganza di un classico abito scuro, con papillon e fiore all'occhiello. La sposa invece ha indossato due abiti diversi, uno per la cerimonia in chiesa, l'altro per il ricevimento. L'abito bianco di Chiara Maggenti è stato creato per lei da Nicole Cavallo, stilista dell'atelier Nicole Milano. La sposa ha scelto un modello a sirena aderente e con le spalline, che si apriva in una ‘coda' di tulle e un lungo strascico. L'abito con scollatura profonda era interamente ricamato con un motivo floreale e perline scintillanti ed era completato da un sontuoso velo ricamato. Per la cerimonia ha raccolto i capelli biondi in uno chignon basso e voluminoso con un fermaglio gioiello.

Chiara Maggenti in Atelier Nicole Milano

Chiara Maggenti con l'abito scintillante per il ricevimento

Per la festa la sposa si è cambiata d'abito: ha raccolto i capelli in una coda alta e ha indossato un abito ricamato a maniche lunghe con la scollatura sulla schiena e uno strascico bianco in tulle. La coppia ha tagliato insieme, come da tradizione, la torta nunziale: una creazione dello chef e del suo atelier, realizzata per il giorno più felice della sua carriera!