Dove è stato girato “Una poltrona per due”: le location del film simbolo di Natale Come ogni Vigilia di Natale in tv viene trasmesso il famoso film Una poltrona per due con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis che è stato girato tra New York e Philadelphia.

A cura di Clara Salzano

Dan Aykroyd e Eddie Murphy in Una poltrona per due

Stasera, sabato 24 dicembre 2022, va in onda il famoso film Una poltrona per due che, nonostante venga trasmesso ogni Natale, non stanca mai il pubblico. Il film cult di John Landis del 1983, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, negli anni è diventato un vero simbolo delle festività natalizie e della vigilia. Una poltrona per due è una commedia americana e racconta la storia del broker di beni di lusso Winthorpe (Aykroyd) e del senzatetto Valentine (Murphy) le cui vite si scambiano dove essere stati oggetto di un'elaborata scommessa allo scopo di testare le reciproche reazioni umane. Il film venne girato tra New York e Philadelphia, ad eccezione della scena finale a St. Croix, l'isola vergine, dal 13 dicembre 1982 al 1º marzo 1983. Vediamo dove sono i luoghi del film.

Una scena dal set del film

Le location a Philadelphia

La scena iniziale del film, mentre il senzatetto Valentine si trascina per strada, è stata girata a Philadelfia, lungo Rittenhouse Square, in Pennsylvania, tra la 18esima e Walnut Street, a sud-ovest del centro città. Sempre a Philadelphia si trova anche la casa di Winthorpe che è posizionata al 2014 di Delancey Street, vicino alla 21st Street.

Una scena del film

La Fidelity Bank al 135 South Broad Street, a sud della città, è stata usata per indicare la banca "Duke and Duke" di Randolph e Mortimer. L'esterno dell'Heritage Club dove Winthorpe e Valentine si incontrano per la prima volta è invece il Curtis Institute of Music.

Il Curtis Institute of Music

I luoghi di New York

New York è molto presente nelle scene del film Una poltrona per due. Una delle scene del film rivela un elegante atrio déco della Thirtieth Street Station sulla 30th Street . Spesso si vedono luoghi iconici di New York come il Greenwich Village e il Financial District. Si trovano inoltre proprio nell'elegante Park Avenue di New York City gli uffici principali dei duchi a Duke and Duke, che sono stati ambientati all'interno dell'armeria di Park Avenue.

Park Avenue

Le riprese altrove

La scena finale del film è l'unica non girata né a Philadelphia né a New York ma sulle spiagge tropicali di St Croix nelle Isole Vergini.