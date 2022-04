Dove è stato girato Stranger Things 4, le location della serie dalla Lituania agli USA Dal 27 maggio 2022 arriva su Netflix la quarta stagione di Stranger Things. Le avventure di Eleven, Will, Dustin, Mike e Lucas si spostano dalla città fittizia di Hawkins a Vilnius in Lituania. Scopriamo tutte le location di Stranger Things 4.

A cura di Clara Salzano

Stranger Thing 4 in uscita su Netflix da maggio 2022

È in arrivo la quarta stagione di Stranger Things che sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 maggio per il volume 1 e il volume 2 dal 1° luglio 2022. Continuano dunque le avventure di Eleven, Will, Dustin, Mike e Lucas, anche se, rispetto alle tre precedenti stagioni di Stranger Things, il principale centro d'azione della serie viene spostato dalla città fittizia di Hawkins, nell'Indiana, che è in realtà Jackson, in Georgia, ma anche Atlanta, a Vilnius in Lituania. Scopriamo le location di Stranger Things 4.

La stagione 4 di Stranger Things uscirà il 27 maggio 2022

Le riprese a Vilnius in Lituania

Stranger Things 4 riprende le vicende della serie sei mesi dopo la battaglia di Starcourt che ha sconvolto e distrutto Hawkins. I protagonisti della serie si separano per la prima volta e cambiano le ambientazioni rispetto alle tre precedenti stagioni di Stranger Things. La quarta stagione segue il personaggio di Hopper che è imprigionato lontano da casa nella landa innevata della Kamchatka, in Russia.

Stranger Things 4 si sposta in Russia

La quarta stagione di Stranger Things ha spostato le riprese dagli Stati Uniti d'America, dove sono state ambientate le precedenti stagioni, a Vilnius, in Lituania. La maggior parte delle riprese sono state realizzate nell'ex prigione secolare di Lukiškes, oggi dismessa, e in altre località della Lituania.

Vilnius in Lituania è stata il set di molte riprese di Stranger Things 4

La città fittizia dell’Indiana, Hawkins

Le avventure di Eleven, Dustin, Mike, Lucas e Will di Stranger Things, anche nella quarta stagione, hanno luogo in una piccola cittadina sperduta dello stato dell’Indiana, Hawkins. Hawkins è nella realtà Jackson, in Georgia, un paesino di soli 5,000 abitanti a circa un’ora da Atlanta. A Jackson si trova anche il cinema di Hawkins e alcune degli esterni delle case della serie.

Una delle scene di Stranger Things 4

Atlanta, il luogo di produzione principale di Stranger Things

Le riprese delle prime stagioni sono state realizzate soprattutto ad Atlanta dove si trova l’Elementary and High School di Stockbridge, che nella serie rappresenta la Hawkins Middle School. Il campus dell'Università Emory di Atlanta è il Laboratorio Nazionale di Hawkins.

Il laboratorio di Hawkins nella quarta stagione di Stranger Things

La cava abbandonata dove spesso si ritrovano i protagonisti di Stranger Things è la cava di Bellwood. Anche lo Stone Mountain Park di Atlanta appare spesso in Stranger Things e

ai grandi magazzini Melvald’s di Atlanta sono state girate diverse scene delle stagioni precedenti.

Le scene riprese ai grandi magazzini Melvald’s di Atlanta

I set agli Albuquerque Studios in New Mexico

Le riprese di Stranger Things 4 sono state realizzate tra il 2020 e il 2021 e, dopo aver concluso la produzione a Vilnius in Lituania, i set sono stati spostati di nuovo negli Stati Uniti d'America.

Una scena di interni in Stranger Things 4

A causa della pandemia, non è stato più possibile girare all'aperto per un periodo ed è stato necessario allestire i set agli Albuquerque Studios in New Mexico che sono stati acquistati da Netflix per le molte su produzioni.