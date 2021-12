Dove è stato girato Pinocchio: tutte le location del film di Matteo Garrone Pinocchio è un viaggio tra le meraviglie di Toscana, Lazio e Puglia: ecco dove si trovano i luoghi iconici del film, dalla casa della Fata Turchina al Paese dei Balocchi.

Durante il periodo natalizio la programmazione televisiva si riempie di favole e film per sognare con la fantasia: questa sera, mercoledì 22 dicembre, su Rai 1 andrà in onda Pinocchio, il film di Matteo Garrone ispirato al celebre romanzo di Carlo Collodi. La pellicola è uscita al cinema nel 2019 e vanta un cast stellare: Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e lo scomparso Gigi Proietti nel ruolo di Mangiafuoco. Il burattino Pinocchio ha il volto del giovanissimo Federico Ielapi. Oltre alla bravura degli interpreti colpisce la bellezza delle location. Il film è stato girato in Italia, tra la Toscana, il Lazio e la Puglia: una guida ai luoghi "da fiaba" del film.

Il villaggio di Geppetto è in Valdichiana

La fiaba parte dalla casa del falegname Geppetto, che scolpisce e "dà vita" al suo burattino Pinocchio. Il borgo dove abita Geppetto è stato ricreato nella lussureggiante Valdichiana, la zona compresa tra Siena e Arezzo. Per la precisione, le riprese si sono concentrate nella tenuta La Fratta, nel comune di Sinalunga, una delle dimore più belle e antiche della Toscana: risale al Duecento e ancora oggi ospita una fattoria, una villa e un pascolo per il bestiame.

Il borgo di mastro Geppetto è nella Tenuta La Fratta, foto dal sito web

La casa della Fata Turchina ad Altamura in Puglia

Un'altra location importante per il film è Altamura, in Puglia, la città famosa per il pane e il sito archeologico. In questo luogo antichissimo, pieno di storia e di bellezza, risiede (nella finzione) la Fata Turchina. La casa dove abita con la Lumaca è stata ambientata in un'antica dimora con pavimenti decorati, letti a baldacchino e tende sontuose: le riprese sono state girate in alcuni ambienti della Masseria Patrone e della Masseria Jesce.

La casa della Fata Turchina è la Masseria Jesce, foto da Facebook

L'incontro con il Gatto e La Volpe a Ostuni

Il cinema di Matteo Garrone è un vero e proprio viaggio tra le meraviglie: alcuni angoli di Italia vengono trasformati in terre magiche, sovrannaturali e fiabesche. Il Paese dei Balocchi di Garrone si trova in Puglia: le scene relative sono state girate tra Ostuni e Fasano. Non poteva mancare in questo elenco la bellezza di Ostuni, la Città Bianca: qui avviene il primo incontro tra il burattino e il Gatto e la Volpe.

Ostuni ha ospitato il set del Paese dei Balocchi (foto via Instagram)

Il mare della Polignano dove si trova il Pescecane

La Puglia di Garrone è una terra di creature leggendarie: nel suo mare vive il Pescecane. Per la precisione, le scene in questione sono state girate nelle acque di Polignano, paese in provincia di Bari famoso per la gara di tuffi dalla scogliera

Il mare di Polignano è la dimora del Pescecane di Pinocchio

La scena finale a Villa Catena, Poli

Il tour di Matteo Garrone si conclude nel Lazio, precisamente a Poli. Qui sorge una splendida dimora del Cinquecento, Villa Catena, usata per le scene finali dal film. La villa apparteneva ai principi Torlonia, ma è stata poi acquistata da Dino De Laurentis per amore di Silvana Mangano. La casa è legata a doppio filo con la storia del cinema: non solo perché nei suoi momenti di sfarzo ha ospitato star e celebrità hollywoodiane, ma anche perché qui sono state girate molte altre pellicole prima di Pinocchio.

Il finale di Pinocchio è ambientato a Villa Catena (foto del FAI)

Il teatro di Mangiafuoco a Bari

L'Italia e le sue meraviglie sono un set cinematografico naturale: Garrone ha ambientato le scene con Mangiafuoco (l'amatissimo Gigi Proietti) nel teatro più piccolo del mondo, che si trova a Noicàttaro, in provincia di Bari. Si tratta del Teatro Cittadino Nojano, che oggi è un bene tutelato dal FAI.