Dove è stato girato Peaky Blinders 6: le location della serie con Cillian Murphy La sesta stagione di Peaky Blinders sarà in onda dal 27 febbraio 2027 su BBC. La storia della famiglia di gangster Shelby è a Birmingham ma le riprese sono state girate anche in altre città come Manchester e Liverpool. Scopriamo quali solo tutte le location della serie.

A cura di Clara Salzano

La sesta stagione di Peaky Blinders va in onda su BBC dal 27 febbraio 2022

Dal 27 febbraio 2022 andrà in onda sul canale inglese BBC la sesta stagione di Peaky Blinders. La serie racconta le vicende della famiglia di gangster Shelby che salgono alla ribalta tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo a Birmingham e vedrà l'addio a Peaky Blinders di Cillian Murphy. Mentre la storia è ambientata nella zona di Small Heath a Birmingham, le riprese sono state girate anche in altre zone della città, nei dintorni e in altre città come Manchester e Liverpool. Scopriamo quali solo tutte le location della serie.

Cillian Murphy in Peaky Blinders 6

Le location di Peaky Blinders a Castlefield

Le vicende della famiglia di gangster Shelby sono ambientate a Small Heath che è una zona esistente di Birmingham, a sud-est della città, dove si pensava che i veri Peaky Blinders fossero emersi per la prima volta intorno al 1890, terrorizzando le strade di Birmingham fino al 1910.

Le strade di Castlefield per le riprese di Peaky Blinders 6

Per la sesta stagione della serie la Small Heath degli anni '30 è stata ricostruita per le strade di Castlefield, a Manchester. "Abbiamo rilevato Castlefield a Manchester e l'abbiamo trasformato nelle strade di Small Heath, Birmingham nel 1934", ha spiegato in un post su Instagram il regista di Peaky Blinders, Anthony Byrne.

L'Hotel Gotham e il Garrison Pub a Manchester

Sono numerose le scene che sono state realizzate a Manchester nella sesta stagione di Peaky Blinders. Nel trailer della serie si notano le immagini di un grande edificio Art Decò con una grande scritta in facciata, il nome The Midland Hotel. L'edificio è un vero hotel nella realtà e si trova a Manchester. Si tratta dell'Hotel Gotham.

The Midland Hotel di Peaky Blinders 6 che nella realtà è l’Hotel Gotham di Manchester

Molte riprese della serie Peaky Blinders mostrano inoltre un pub frequentato dalla famiglia Shelby. Si tratta del Garrison Pub che nelle prime stagioni era un bar reale di Small Heath ma a causa delle pandemia durante la quale sono state girate le riprese, il pub è rimasto chiuso così la produzione è stata costretta a ricostruirlo negli Space Studios di West Gorton a Manchester.

Il Garrison Pub della serie Peaky Blinders 6

Arley Hall and Gardens, Cheshire

Una delle location più suggestive di Peaky Blinders è rappresentata dalla splendida residenza di Tommy Shelby che nella realtà corrisponde alla dimora del visconte Ashbrook e della sua famiglia da 500 anni. L'ambientazione è Arley Hall and Gardens, vicino a Northwich nel Cheshire, ed è un bellissimo maniero di campagna nel villaggio di Arley.

La residenza di Tommy in Peaky Blinders 6 è Arley Hall and Gardens nella realtà

La location più nascosta è a Liverpool

Powis Street a Liverpool è il luogo più nascosto della serie Netflix. Insieme a Admiral Grove rappresentano le location di Peaky Blinders a Liverpool. Queste minuscole strade sono state usate per ricreare alcuni set della famiglia Shelby a Small Heath.

Powis Street a Liverpool

Nel trailer e in alcune immagini condivise della serie si vede inoltre Cillian Murphy con alle spalle una finestra decorata di un'antica chiesa dall'architettura gotica. Si tratta del Te Deum all'interno della Cattedrale di Liverpool.

Cillian Murphy nella Cattedrale di Liverpool

Le riprese a Portsoy

Le riprese della sesta stagione sono arrivate anche in Scozia dove l'incantevole villaggio di Portsoy, sulla costa orientale del paese, è stato trasformato in un set.

Alcune immagini delle riprese di Peaky Blinders 6

Gli edifici di Portsoy Harbour, Aberdeen, risalenti al XVII secolo, sono stati rivestiti di legno per conferire al set un'atmosfera del XX secolo.