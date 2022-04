Dove è stato girato Le fate ignoranti, le location della serie tv ispirata al film di Ferzan Ozpetek Dal 13 aprile 2022 sarà disponibile su Disney + “Le Fate Ignoranti”, la nuova serie originale di Ferzan Ozpetek, tratta dal suo omonimo film, girata tra Roma e Istanbul. Scopriamone tutte le location.

La serie "Le fate ignoranti" di Ferzan Ozpetek in uscita su Disney + dal 13 aprile

"Le Fate Ignoranti" è la nuova serie originale di Ferzan Ozpetek, disponibile dal 13 aprile 2022 su Star all’interno di Disney+. Tratta dall'omonimo film del cineasta turco, "Le Fate Ignoranti" segue le vicende di Antonia, interpretata da Cristiana Capotondi, che dopo la morte del marito Massimo (Luca Argentero), scopre che aveva una relazione con il giovane Michele, interpretato da Eduardo Scarpetta, e una serie di amicizie e luoghi che frequentava di cui lei non era a conoscenza. La serie, come il film, è ambientata principalmente a Roma, tranne per alcune scene girate a Istanbul. Negli episodi si vede spesso anche una terrazza panoramica con vista sul Gasometro di Ostiense, come quella del film di Ferzan Ozpetek. Scopriamo tutte le location della serie.

Luca Argentero e Edoardo Scarpetta in una scena della serie Le Fate Ignoranti a Roma

La serie girata a Roma

Le Fate Ignoranti è la nuova serie originale di Ferzan Ozpetek su Disney + ambientata a Roma. Sono numerosi i luoghi della Capitale che si possono riconoscere negli otto episodi della serie. Molte scene, come l'omonimo film del regista turco, sono state girate sicuramente nel quartiere Ostiense a Roma, dove oggi si organizzano anche diversi tour a tema Le Fate Ignoranti.

Il quartiere Ostiense è molto presente come location della serie Le Fate Ignoranti

Oltre il quartiere Ostiense, Ferzan Ozpetek ha scelto anche altre location romane per la nuova serie originale Le Fate Ignoranti. Il centro storico di Roma è presente in diverse scene come quella con Ambra Angiolini in Piazza Navona o l'incidente con Luca Argentero, che interpreta Massimo nella serie, davanti al Colosseo.

Una scena de Le Fate Ignoranti con Ambra Angiolini in Piazza Navona a Roma

La terrazza del film "Le Fate Ignoranti"

Dopo l'uscita del film "Le Fate Ignoranti" di Ferzan Ozpetek nel 2001, con Margherita Buy e Stefano Accorsi, sono in tanti ad essersi chiesti dove si trovasse la terrazza panoramica usata come location di molte riprese. Gli spettatori con il film hanno potuto scoprire nuove viste di Roma un tempo sconosciute e così è forte la curiosità sulle ambientazione dell'omonima serie all'interno di Star su Disney +.

Una scena della serie Le Fate Ignoranti sulla terrazza a Roma

Non sappiamo se nella serie originale sia stata usata la stessa terrazza del film di Ferzan Ozpetek a Roma. Dalle immagini condivise sui social è stato possibile notare in molte scene della serie Le Fate Ignoranti l'ambientazione su una terrazza panoramica ma non sappiamo ancora dove si trovi la suggestiva location.

Una foto del cast de Le Fate Ignoranti con il regista Ferzan Ozpetek su una terrazza di Roma

Villa Adriana a Tivoli

Sono stati già condivisi diversi teaser della serie originale Le fate Ignoranti, molti anche sui profili social del regista Ferzan Ozpetek. È stato così possibile notare che non c'è solo Roma tra le location degli otto episodi della serie ma anche Tivoli con la sua Villa Adriana che si può riconoscere nelle scene con Antonia (Cristiana Capotondi) e Asaf (Burak Deniz) che passeggiano tra antiche rovine romane.

Una scena della serie con con Antonia (Cristiana Capotondi) e Asaf (Burak Deniz) a Villa Adriana

Le riprese a Istanbul

Le riprese della serie Le Fate Ignoranti si sono spostate anche in Turchia dove la protagonista Antonia va sulle tracce del passato di Massimo e riscopre sé stessa.

Cristiana Capotondi in una scena de Le Fate Ignoranti a Istanbul

Sono diverse le scene girate nella città turca che è riconoscibile dai panorami mozzafiato sul Bosforo, dalla Moschea e da diverse location iconiche di Istanbul.