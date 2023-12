Dove è stato girato il film “Il ritorno di Mary Poppins”: le location del sequel con Emily Blunt A differenza del film originale del 1964 (girato nei Walt Disney Studios californiani), il sequel “Il ritorno di Mary Poppins” del 2018 è stato girato a Londra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @marypoppinsreturns

Mary Poppins è tornata. Il film del 2018 di Rob Marshall è ambientato 24 anni dopo che la tata ha lasciato la famiglia Banks. Michael lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e, rimasto vedovo, vive ancora in Viale dei Ciliegi 17, ma ora con i suoi tre figli e la domestica. Mary Poppins (interpretata da Emily Blunt) li raggiunge nel momento del bisogno, per riportare il sorriso nelle loro vite e un pizzico di magia. A differenza del film originale del 1964 (girato interamente nei Walt Disney Studios di Burbank in California), il sequel Il ritorno di Mary Poppins è stato girato a Londra. Le riprese si sono svolte sia negli studios che per le strade della città, ricreando un'atmosfera anni Trenta.

Instagram @marypoppinsreturns

Le location del film

Le riprese del film hanno richiesto un lungo lavoro e meticoloso. Il ritorno di Mary Poppins è stato girato tra febbraio e luglio 2017 negli Shepperton Studios di Londra, in Inghilterra. Poi è stato necessario ricostruire altri set, utilizzando otto teatri di posa. In alcuni casi ci si è dovuti servire di schermi blu o verdi, per poter poi lavorare di post produzione e generare gli effetti speciali e l'animazione.

Instagram @marypoppinsreturns

La parte più difficile è stata costruire il negozio di Topsy, l'eccentrica antiquaria in grado di riparare qualsiasi cosa interpretata da Maryl Streep. Ci sono voluti ben 7 mesi. Lo scenografo Gordon Sim e il suo team hanno fatto approfondite ricerche, per trovare il materiale giusto da inserire all'interno: hanno perlustrato negozi di antiquariato e mercatini dell'usato per trovare gli oggetti adatti. Altre 26 settimane sono servite per creare l'ambientazione del parco abbandonato e 18 settimane per il Viale dei Ciliegi.

Instagram @marypoppinsreturns

I luoghi a Londra nel film di Mary Poppins

Alcuni set sono stati allestiti anche in luoghi fisici reali, per esempio l'esterno della banca d'Inghilterra, che rappresenta la fittizia Dawes Bansk dove lavora Michael. Lì, nel marzo 2017, le strade sono state chiuse e riempite di autobus e auto d'epoca per effettuare le riprese. Si vedono anche altri luoghi iconici della città: la Cattedrale di St. Paul, il Tower Bridge, il Royal Exchange, Westminster e Buckingham Palace.