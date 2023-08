Dove è stato girato Beyond Paradise, le location della serie tv su Canale 5 Questa sera parte su Canale 5 la nuova serie Beyond Paradise, spin-off di Delitti in Paradiso. Dove sono ambientate le scene?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, mercoledì 23 agosto 2023, debutta Beyond Paradise, nuova serie tv di Canale 5 nata come spin-off di Delitti in Paradiso, la fiction crime che da qualche anno a questa parte intrattiene il pubblico di Rai 2. Racconta le avventure dell’ispettore Humphrey Goodman, che insieme alla fidanzata Martha decide di scappare dalla caotica Londra per trasferirsi in una tranquilla cittadina chiamata Shipton Abbott. Nonostante la quiete del luogo, il protagonista si ritrova a dover risolvere una serie di casi misteriosi e oscuri, il tutto sullo sfondo di location sauvage e d'impatto: ecco dove si trova la località da sogno in cui è ambientata la serie.

Shipton Abbott è una città immaginaria: la location vera è Looe

Il dettaglio che balza subito all'occhio in Beyond Paradise è la location da sogno fatta di distese verdeggianti, panorami da sogno e casette con i tetti spioventi che sembrano essere uscite da una fiaba. Seguendo le avventure dei protagonisti si scopre che tutto è ambientato a Shipton Abbott, un romantico paesino nel Devonshire. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, la cittadina non esiste nella realtà, è solo immaginaria e pensata ad hoc per la serie. Se le riprese degli interni sono state realizzate in studio, per gli esterni i produttori hanno preferito individuare una location poco utilizzata in televisione che potesse adeguarsi alla perfezione alle esigenze della storia narrata.

Martha e Humphrey Goodman

Dove è ambientato Beyond Paradise, lo spin off di Delitti in paradiso

Dopo aver analizzato diverse location, la scelta dei produttori di Beyond Paradise alla fine è ricaduta sulla cittadina di Looe, nella contea del Devonshire, in Inghilterra. Si tratta di una località balneare nella penisola di Cornovaglia, di fronte al canale della Manica: conta circa 5.800 abitanti ed è attraversata dall’omonimo fiume che la divide in due parti, West Looe ed East Looe, collegate tra loro da una passerella di epoca vittoriana.

La città di Looe

Beyond Paradise, i luoghi della serie

Quali sono i luoghi di Looe mostrati in Beyond Paradise? Innanzitutto il porto peschereccio, luogo simbolo della cittadina su cui si basa l'economia locale, caratterizzato da casette bianche con il tetto a spiovente sulle rive.

Beyond Paradise

Tra le barche ormeggiate non ci sono solo dei moderni scafi ma anche delle piccole navi in legno dall'animo vintage appartenenti ai pescatori locali. I protagonisti si aggirano tra le distese verdi ai margini del fiume, il centro città e i romantici ristorantini del luogo. Molte scene, inoltre, sono state girate all’Università di Plymouth, una delle più famose d'Inghilterra che sorge nella città portuale del Devon.