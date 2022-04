Dove è stato girato Bang Bang Baby: le location della nuova serie crime nel Nord Italia Dalla periferia del nord Italia ai locali più di tendenza di Milano, scopriamo tutte le location di Bang Bang Baby, la nuova serie crime drama di Prime Video.

A cura di Clara Salzano

Bang Bang Baby_Prime Video_ Crediti foto: ©️Prime Video & Amazon Studios, photo by Andrea Pirrello

Bang Bang Baby è la nuova serie Original italiana, con Arianna Becheroni e Adriano Giannini, in uscita il 28 aprile 2022 su Prime Video. Il nuovo crime drama racconta la storia della sedicenne Alice che, in una cittadina del Nord Italia, si trova a vivere all'improvviso una vita differente e pericolosa dopo la scoperta che il padre non è realmente morto ma un uomo della malavita. Bang Bang Baby, ideata da Andrea Di Stefano, è un viaggio nella vita di Alice e quindi della cultura pop degli anni Ottanta. Dalla periferia del nord Italia ai locali più di tendenza di Milano, scopriamo dove è stata girata la nuova serie crime drama di Prime Video.

Alice di Bang Bang Baby Crediti foto: ©️Prime Video & Amazon Studios, photo by Andrea Pirrello

Le location al Nord Italia di Bang Bang Baby

Anche Chiara Ferragni consiglia di vedere Bang Bang Baby per la "fotografia e il vibe anni '80" ed in effetti sono le ambientazioni della nuova serie crime drama di Prime Video a colpire con i fast food, i luna park, i locali alla moda, le proteste per le strade meneghine e i set dagli interni delle case degli anni '80 con le loro tappezzerie sgargianti e l'atmosfera rarefatta.

Luna Park di Bang Bang Baby – Crediti foto: ©️Prime Video & Amazon Studios, photo by Andrea Pirrello

Le scene sono state girate nel Nord Italia, alla periferia di Milano ed è proprio il capoluogo meneghino protagonista rumorosa e colorata della serie in cui sembra proprio di fare un tuffo nel passato quando imperavano le BigBabol, l’aerobica ed i sofficini, Pac Man e i programmi televisivi con le ballerine.

Il tribunale di Milano – Crediti foto: ©️Prime Video & Amazon Studios, photo by Andrea Pirrello

Le riprese girate nella Milano anni '80

In Bang Bang Baby c'è tutta la Milano degli anni Ottanta. Di preciso le scene sono ambientate nel 1986 e Milano sembra New York con le luci al neon, le strade tappezzate di cartelloni pubblicitari, i vecchi luna park e le manifestazioni per la strada dove è facile distinguere luoghi iconici della città come il Duomo e il Palazzo di Giustizia.

Il Secret Dreams di Barbarella nella serie come il Plastic

Nella Milano degli anni Ottanta non potevano mancare le cabine telefoniche, le parrucchiere con i bigodini, locali alla moda frequentati da politici e yuppies e i night club che sono stati ricreati nella nuova serie tv proprio ispirandosi a locali simbolo degli anni '80.

Immagini del night club nella serie – foto: ©️Prime Video & Amazon Studios, photo by Andrea Pirrello

Il “Secret Dreams”, il night club di Barbarella in Bang Bang Baby si rifà allo “Studio 54” di New York e soprattutto al “Plastic” di Milano con colori sgargianti, arredamenti animalier e tante palme.