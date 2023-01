Dove è stata girata La porta rossa 3: le location della fiction di Rai 2 con Lino Guanciale Su Rai 2 è arrivata la terza stagione della fiction La porta rossa girata a Trieste con Gabriella Pession nel ruolo del giudice Anna Mayer e Lino Guanciale nei panni del commissario Leonardo Cagliostro.

La Porta Rossa 3

È in onda dall'11 gennaio 2023 la terza e ultima stagione della fiction La porta rossa 3 su Rai 2. La serie ha come protagonisti Gabriella Pession nel ruolo del giudice Anna Mayer e Lino Guanciale che interpreta il marito, il commissario fantasma Leonardo Cagliostro. Dopo la morte, Leonardo continua infatti ancora a vegliare su Anna, impegnata nelle indagini, grazie all'aiuto di Vanessa, interpretata da Valentina Romani, che rivela doti da medium. Trieste fa da sfondo alla fiction in quattro puntate, le cui riprese sono iniziate il 30 agosto 2021 e si sono concluse a dicembre dello stesso anni. Vediamo tutti i luoghi de La porta rossa 3.

La porta rossa 3 a Trieste

Dove si trova la questura de La porta rossa 3

Nella terza stagione de La porta rossa tornano le avventure del commissario Cagliostro che sembra essere tuttavia intrappolato in un limbo tra i vivi e i morti. Vanessa aveva infatti deciso di non aiutare più il fantasma Leonardo che però non smette di vegliare su Anna. Le riprese della fiction di Rai 2 si concentrano nei luoghi in cui è ambientata la storia e cioè nella città di Trieste.

Una delle riprese de La porta rossa 3

In molte scene si vede il Palazzo Carciotti del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, con la sua struttura settecentesca nel centro città, dove è stato ambientata la questura de La porta rossa 3. Palazzo Carciotti, oggi ospita gli uffici del Comune di Trieste.

Palazzo Carciotti a Trieste

I luoghi del Commissario Cagliastro a Trieste

Diretta dal regista Gianpaolo Tescari e scritta da n team di sceneggiatori guidati da Carlo Lucarelli, la terza serie de La porta rossa ha ancora come protagonista Lino Guanciale nei panni del commissario Leonardo Cagliostro che osserva la città di notte, mentre tutti dormono. Se nelle precedenti stagioni Cagliostro usava il pontone-gru dell’Ursus per vegliare su Trieste, per la terza stagione la struttura e in fase di riqualificazione, così Cagliostro utilizza il Faro della Vittoria e la Torre del Municipio di Piazza Unità.

Gli altri luoghi a Trieste de La porta rossa 3

Sono molti i luoghi iconici di Trieste che si vedono nelle riprese della serie La porta rossa e anche nella terza stagione si riconosce spesso il Porto Vecchio, che caratterizza il centro della città con i suoi cinque moli e 23 edifici. Alcune scene della fiction di Rai 2 sono state girate sull'altopiano del Carso dove si trova la Centrale Elettrica di Opicina, allo Stabilimento Balneare Ausonia e alla Cava di Sgonico.

Le riprese de La porta rossa 3 al Porto Vecchio di Trieste

Il Palazzo Vivante di Trieste, è una location inedita de La Porta Rossa 3. L'edificio, progettato da Domenico Corti e costruito tra il 1842 e il 1844, accoglieva l'alta borghesia triestina e oggi ospita

l'Opera Figli del Popolo per l'assistenza e la formazione dei giovani.