Dormire in un faro: quanto costa l’esperienza rigenerante a contatto col mare

Avete sempre sognato di dormire in un faro, lontani dal comune caos cittadino? Da oggi è possibile, basta volare all'isola del Giglio, in Toscana.

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre sognato di dormire in un luogo suggestivo e romantico come un faro nel ben mezzo del mare? Da oggi è possibile, basta volare in Toscana, per la precisione a Punta Capel Rosso, l'estrema punta sud dell'isola del Giglio. È proprio qui che è stato messo a disposizione dei turisti provenienti da ogni parte del mondo il faro Capel Rosso. Si tratta di una location dal grande valore naturalistico che ora è stata aperta al pubblico per un'esperienza unica nel suo genere: ecco come fare per dormire in questo luogo lontano dal caos cittadino, abbracciato solo da silenzi e da un fascino senza limiti.

La storia del faro Capel Rosso

Il faro Capel Rosso è stato costruito nel 1883 dalla Marina Militare con l'obiettivo di illuminare la parte meridionale dell’isola del Giglio. Si tratta di una torre bianca costruita sulla parte anteriore di un edificio che affaccia sul mare, una strutta rettangolare a righe bianche e rosse.

Il faro di Capel Rosso

Dal 2016 è stato dato in concessione alle sorelle Mura, tre imprenditrici fiorentine che lo hanno recuperato e riqualificato, rendendolo meta di soggiorni esclusivi a partire dal 2021. Tutto viene organizzato nel rispetto del patrimonio storico e naturalistico, tanto che è diventato il simbolo di una semplicità autentica e di una natura incontaminata lontana dalla frenesia quotidiana.

Faro di Capel Rosso

Quanto costa dormire nel faro Capel Rosso

Perché dormire in un faro è un'esperienza da provare assolutamente? Innanzitutto si tratta di un'esperienza dall'identità unica che permette davvero di "staccare la spina" dalla normale e caotica vita quotidiana. Come se non bastasse, il faro Capel Rosso evoca delle atmosfere speciali: al suo interno ci sono 4 suite completamente restaurate ma che hanno mantenuto la loro originaria austera semplicità.

Una delle suite nel faro

Pavimenti in pietra, travi in legno, granito, pareti bianche e arredamenti a tema marino: qui ci si può concedere del tempo per se stessi nel totale silenzio, magari leggendo un libro o guardando il mare. Ci si potrà dare a escursioni naturalistiche, cooking class, degustazione di vini o cene tipiche nel ristorante in loco. Quanto costa dormire nel faro? Per il ponte del 25 aprile i turisti potranno usufruire di un'offerta speciale: 250 euro a notte a persona (per minimo 2 notti).