Dormire a bordo di un treno su un ponte: gli alloggi con piscina sono sospesi sul fiume Il Kruger Shalati in Sudafrica è un lussuoso hotel diverso da tutti gli altri: è un treno sul ponte Selati, sopra il fiume Sabie, con piscina a strapiombo.

A cura di Giusy Dente

Nel Kruger National Park esiste una struttura unica nel suo genere, che richiama l'attenzione di tanti turisti e viaggiatori curiosi, desiderosi di avventure e di conoscere posti fuori dal comune. Il Kruger Shalati non è un hotel come gli altri, di tradizionale ha anzi ben poco. Si tratta in realtà di un treno sul ponte Selati, quello sopra il fiume Sabie. Un tempo i binari conducevano direttamente all'interno del parco. Oggi invece ha trovato posto questa struttura con piscina a strapiombo, che coniuga il relax di un soggiorno isolato e tranquillo e la possibilità di godere di paesaggi mozzafiato tutt'intorno.

Instagram @kruger_shalati

La storia del parco

Il Kruger National Park è la più grande riserva naturale del Sudafrica: ettari ed ettari di natura incontaminata con un'impressionante varietà di alberi e fiori, abitata da tantissime specie animali diverse. Ci sono inoltre diversi siti archeologici. Il parco ha aperto le porte al pubblico nel 1927 ed è oggi visitato da milioni di turisti all'anno, che lo raggiungono atterrando a Johannesburg, l'aeroporto più vicino (a circa 400 km). Da lì si può proseguire in automobile (4 ore) o con un volo interno (un'ora). Il parco ha una zona dedicata al bird watching, il Sunset Dam, per chi ama osservare gli uccelli. Nelle vicinanze c'è poi il fiume Olifants, dove è molto facile avvistare gli elefanti.

Instagram @kruger_shalati

Quanto costa soggiornare nel Kruger Shalati

La particolarità del Kruger Shalati è che si sta sospesi in alto, con un fiume che scorre sotto. La struttura è composta da 31 camere, 24 Train Carriage Suites e 7 Bridge House Suites. Le prime hanno le pareti di vetro con vista sul maestoso fiume Sabie, arredate omaggiano il design africano in collaborazione con gli artigianali locali. La Bridge House Tramonto Suite è la stanza più lussuosa: può ospitare due persone, ha la piscina privata, letto gigante avvolto da un baldacchino sospeso, servizio di couverture con petali di rosa sparsi e champagne.

Instagram @kruger_shalati

Una delle esperienze più entusiasmanti offerte agli ospiti è il safari, in compagnia di ranger del posto che conoscono perfettamente l'area e sanno fornire tutte le informazioni sulle tradizioni locali, la flora, la fauna (con coccodrilli, ippopotami, bufali, elefanti, serpenti), il cibo. Quelle circostanti sono terre selvagge e incontaminate: il Kruger National Park è ricco di storia, tutto da esplorare. Quanto costa soggiornare sul treno sospeso? Una notte per due persone in alta stagione ha un prezzo compreso tra 700 e 900 euro.