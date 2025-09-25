Cos’è la caffeomanzia, in Turchia puoi leggere il tuo destino dentro la tazzina di un caffè

In Turchia esiste una tradizione antica molto particolare, che permette di saper leggere e interpretare i fondi di caffè per capire il futuro di una persona. Si tratta di una pratica precisa e meticolosa, che però ha come scopo il divertimento e la convivialità.

Il caffè turco racchiude in sé secoli e secoli di storia e può essere sicuramente considerato il padre di tutti i caffè moderni. La sua creazione risale a più di 500 anni fa, ma ancora oggi la sua fama lo precede. Infatti, il caffè è iscritto dall'UNESCO nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. Ma a renderlo interessante è, soprattutto, il fatto che sia protagonista di un vero e proprio rituale, ovvero la lettura del destino, chiamata anche caffeomanzia.

Leggere il futuro nei fondi del caffè

La lettura del destino nel caffè turco, chiamata anche caffeomanzia, è una pratica tradizionale molto meticolosa in cui si interpreta il futuro osservando i fondi di caffè rimasti nella tazza dopo che quest'ultima è stata bevuta e capovolta. Si tratta di una pratica sociale, capace di coniugare mistero e divertimento, felicità e tristezza; un vero momento di convivialità e di speranza. Ogni passaggio è importante e si inizia preparando proprio il caffè turco, chiamato Türk Kahvesi. Si cuoce il caffè nel tradizionale piccolo pentolino dal manico lungo, chiamato cezve, posto sul fuoco, preferibilmente su carboni ardenti o sabbia. I migliori fondi di caffè da leggere vengono cotti lentamente per sprigionare un aroma intenso e creare uno strato superficiale di schiuma, considerato un segno di qualità.

Caffè turco con lokum

Una volta pronto, il caffè viene servito in piccole tazzine accompagnato da un bicchiere d'acqua per sciacquare la bocca e da un lokum, il famoso dolce turco, che ne contrasta invece l'amarezza. Dopo aver bevuto lentamente il caffè, così da dare il tempo ai fondi di depositarsi, arriva il momento di leggere il futuro. La tazza viene allora capovolta sul piattino (a sua volta capovolto) e viene poi lasciata raffreddare per far stabilizzare le forme sul fondo. A questo punto, la persona che legge i fondi osserva le diverse figure che possono formarsi dai residui di caffè per interpretare il futuro.

La tradizione simbolica delle forme del caffè

La divinazione è generalmente poco accettata nella cultura islamica, mentre la lettura della tazza di caffè è vista come una tradizione simpatica e simbolica e soprattutto un rituale comunitario. Sono diverse le figure che possono emergere, come figure geometriche (cerchio, triangolo e così via), anello, cuore, animali, figure umane e molte altre. Tutto ciò che serve è una buona predisposizione al divertimento e una fervida immaginazione per poter interpretare e dare un significato a queste forme: più l'interpretazione è lunga più sarà divertente per tutti.