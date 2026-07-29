Cosa succede al corpo a bordo di un volo: il cibo ha un sapore diverso e la pelle si secca

Vi è mai capitato di non sentire i sapori o di avere la pelle secca in aereo? È un effetto dell’alta quota: ecco quali effetti ha sul corpo volare.

L'aereo è il mezzo di trasporto più amato e utilizzato degli ultimi anni, che permette di raggiungere mete anche molto lontane in pochissime ore. Sebbene sembri assolutamente normale viaggiare tra i cieli, per gli esseri umani non è "naturale" ritrovarsi a quasi 12.000 metri di altezza in pochi minuti. La cosa che in pochi sanno, infatti, è che volare ha degli effetti evidenti sul corpo, degli esempi? La pelle si secca e i gusti appaiono alterati: ecco per quale motivo succede tutto questo.

Quali effetti ha sul corpo il viaggio ad alta quota

Il motivo per cui i viaggi aerei hanno un impatto significativo sul corpo? È un effetto della pressione in cabina, che diminuisce man mano che si sale ad alta quota. Allo stesso tempo i livelli di ossigeno scendono, proprio come avviene in montagna, e la cosa influisce sul normale funzionamento degli apparati e dei sistemi del corpo che contengono aria (come l'apparato digerente e respiratorio). Gli effetti? Innanzitutto l'aria secca della cabina riduce l'umidità nel naso e nella bocca, rendendo difficile il corretto funzionamento delle papille gustative e dell'olfatto. Può capitare, inoltre, di sentirsi insolitamente gonfi: man mano che l'aereo sale, aumenta la pressione atmosferica, quindi l'aria intrappolata nell'addome potrebbe espandersi, creando una sensazione di fastidio.

Cosa fare per evitare inconvenienti in volo

I rapidi cambiamenti di altitudine possono favorire l'insorgere di dolore alle orecchie, soprattutto in presenza di raffreddore, allergia e congestione sinusale. Un altro effetto collaterale del viaggiare in aereo è la comparsa di problemi di secchezza alla pelle: il clima secco della cabina riduce l'umidità di pelle, labbra e occhi, favorendo le irritazioni. In casi estremi, inoltre, quando si sale, la pressione sanguigna scende, causando vertigini o addirittura svenimenti (rappresentano un terzo delle emergenze mediche in volo). La maggior parte dei sintomi sono momentanei e scompaiono dopo l'atterraggio ma esistono dei rimedi per evitare tutto questo: bere molta acqua, masticare a bocca chiusa, mangiare una caramella e dire no sia alcolici che pasti molto pesanti.