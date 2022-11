Come viaggiare da Milano a Barcellona in aereo di lusso spendendo come un volo low cost Spaziosi sedili, schienali ergonomici, poggiapiedi regolabili e monitor touchscreen sono solo alcuni dei servizi a bordo dei nuovi voli Milano Barcellona a tariffe vantaggiose.

A cura di Clara Salzano

In un aereo Singapore Airlines

Un volo Milano-Barcellona a meno di 60 euro a tratta è una tipica offerta da compagnia low cost. Tanti saranno però stupiti di sapere che è anche il prezzo per viaggiare sui nuovi Airbus A350 della Singapore Airlines, famosa compagnia aerea a 5 stelle. Spaziosi sedili, con una larghezza extra rispetto alle altre compagnie, schienali ergonomici, poggiapiedi regolabili e monitor touchscreen HD sono solo alcuni dei servizi a bordo.

I voli Singapore Airlines

La Singapore Airlines ha presentato i nuovi Airbus A350 che voleranno da Milano a Barcellona in Economy Class, Premium Economy Class e Business Class. La compagnia aerea di lusso è famosa per il suo pluripremiato servizio a bordo e gli spaziosi sedili che consentono un viaggio molto più rilassante verso la Spagna rispetto ad altri aerei. La novità è nelle tariffe vantaggiose proposte da Singapore Airlines che permettono di viaggiare da Milano a Barcellona in aereo di lusso spendendo come un volo low cost.

Una cabina degli aerei Singapore Airlines

Le poltrone di classe Economy dei nuovi aerei Singapore Airlines sono progettate per dare più spazio personale anche quando il sedile davanti è reclinato. Schienali ergonomici, poggiapiedi regolabili con tre diverse configurazioni e un poggiatesta con sei posizioni completano l'offerta di totale comfort a bordo degli Airbus A350, anche per voli di breve durata come i nuovi collegamenti Milano-Barcellona. Inoltre i passeggeri possono contare su monitor touchscreen per l'intrattenimento a bordo, connessione connettività al posto e bagaglio gratuito in cabina: "Sono solo alcune delle piccole cose che abbiamo aggiunto per rendere più piacevole il vostro volo", fa sapere la compagnia aerea. Quelle della Singapore Airlines sono tra le cabine migliori d'Europa.