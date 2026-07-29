Come Saint-Tropez ma a prezzi stracciati: la meta paradisiaca da visitare in estate

Siete alla ricerca di un’alternativa economica a Saint-Tropez? Questa cittadina turca, con il suo mare cristallino e i suoi hotel di lusso, è assolutamente l’ideale per voi.

Saint-Tropez è tra le mete turistiche più apprezzate della Costa Azzurra, in Francia, e ogni anno accoglie migliaia di turisti alla ricerca di panorami da sogno, mondanità e un pizzico di lusso. L'unico piccolo inconveniente? I prezzi qui sono da capogiro (non a caso la cittadina è spesso frequentata da star di fama internazionale). Per fortuna, però, esiste un'alternativa super economica che, pur offrendo esclusivi beach club, hotel a 5 stelle e porti turistici gremiti di yacht, propone dei costi inferiori del 43% rispetto alla "cugina francese". Dove si trova? In Turchia.

Bodrum, l'alternativa economica a Saint-Tropez

Si chiama Bodrum ed è la meta turistica situata sulla costa egea, soprannominata la "Saint-Tropez della Turchia" per la sua incredibile somiglianza con la rinomata cittadina francese. Amatissima dalle celebrità, prima tra tutte Kate Moss, tra i suoi ospiti annovera anche il principe Harry e Meghan Markle, che nel 2017, dunque prima del matrimonio, organizzarono una vacanza proprio qui. Strade imbiancate a calce, acque cristalline e clima fantastico: questa meta turistica turca non ha assolutamente nulla da invidiare alla Costa Azzurra francese.

Bodrum

Quanto costa una vacanza a Bodrum

Il lato positivo di Bodrum? I prezzi sono più bassi del 43% rispetto a Saint-Tropez, dunque chi dispone di un budget limitato può organizzare qui una vacanza da sogno. Quanto costa in media? Si parte da un minimo di 350 euro circa per un soggiorno di lusso di 7 notti e si arriva a meno di 600 euro per un viaggio all-inclusive in una struttura a 4 stelle. Anche cibo e bevande nella cittadina turca costano un terzo rispetto a Saint-Tropez, basti pensare al fatto che un pasto di 3 portate viene offerto a 46 euro circa. Cosa visitare a Bodrum? Il Mausoleo di Alicarnasso, considerato una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico, ma anche il castello medievale, il teatro antico e il villaggio di Gümüşlük. Da qui, inoltre, si può anche raggiungere Kos con un viaggio in traghetto di 30-40 minuti.

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