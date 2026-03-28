Hammamet è la Saint-Tropez del Nord Africa, dove le vacanze all-inclusive costano poco più di 500 euro

Siete alla ricerca in un luogo da sogno ma non volete spendere troppo per le vacanze? La meta ideale per voi è Hammamet, definita la Saint-Tropez del Nord Africa.

Con l'estate che si avvicina in molti cominciano a pensare alla meta da scegliere per le loro prossime vacanze. Al di là delle solite Grecia, Spagna e Croazia, tra le destinazioni più gettonate degli ultimi anni c'è anche la Costa Azzurra. La rinomata Saint-Tropez è il simbolo della vita glamour e lussuosa della costa francese e non sorprende che per concedersi un soggiorno di qualche giorno qui si arrivi a spendere un patrimonio. Per fortuna esiste un'alternativa super economica: si tratta di Hammamet, in Tunisia, definita spesso la Saint-Tropez del Nord Africa.

Qauli sono i costi di Hammamet

Hammamet, in Tunisia, viene spesso definita la versione economica di Saint Tropez, dove ci si può godere il mare cristallino, il sole mite e la vita notturna spendendo poco più di 500 euro. Se per qualche giorno in Costa Azzurra bisogna stanziare un budget di almeno 1.500 euro, nella cittadina tunisina le vacanze all-inclusive di una settimana vengono offerte a un massimo di 6000 euro. Qui una cena in un ristorante sofisticato costa tra i 50 e gli 80 euro, una birra poco più di 5 euro e una bottiglia di vino in un bar circa 20 euro, mentre negli stabilimenti balneari in media si paga tra i 25 e i 40 euro ma con dei piccoli rincari in alta stagione, soprattutto nei lidi più rinomati.

Hammamet

Cosa visitare ad Hammamet

A dispetto di quanto si possa pensare, Hammamet ha davvero molto da offrire. Oltre al mare turchese e alle spiagge dorate, è contraddistinta da un adorabile centro storico fatto di casette con mura bianche e porte azzurre. Da visitare assolutamente sono le stradine sulla Medina dove, tra souk pieni di spezie, ceramiche e tessuti colorati, il tempo sembra essersi fermato. All'interno del sito archeologico Pupput si può fare un tuffo nell'antica Roma, mentre la Kasbah, ovvero la fortezza, sorge sul mare e vanta mura imponenti e suggestive torri di avvistamento. Il quartiere più moderno è Yasmine, nei pressi del porto, dove ci si può concedere un aperitivo sul lungomare oppure un pomeriggio divertente nei parchi acquatici e nei capi da golf. In quanti sceglieranno questa meta per le loro prossime vacanze?