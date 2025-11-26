Chi sono i Krampus, storia e tradizioni delle creature spaventose che accompagnano San Nicola

Creature infernali dotate di corna e zanne, i Krampus fanno parte della tradizione natalizia alpina, compaiono ogni anno il 5 dicembre per castigare chi si è comportato male.

Degli uomini vestiti da krampus

Quando il Natale si avvicina e Babbo Natale si prepara a consegnare doni, nelle montagne e nelle vallate alpine compaiono figure decisamente meno rassicuranti: i Krampus. Queste creature sono figure spaventose che popolano le tradizioni natalizie di Austria, Germania meridionale, Svizzera e del Nord Italia, tra le montagne e le vallate alpine. Con corna, pelliccia scura e maschere terrificanti, questi demoni di San Nicola compaiono ogni anno il 5 dicembre, la vigilia del santo, creando un’atmosfera al contempo magica e inquietante. Lontani dall’essere solo personaggi da leggenda, i Krampus incarnano una tradizione antica che affianca il volto benevolo di San Nicola, ricordando ai più piccoli la distinzione tra comportamento corretto e non. Durante le festività natalizie, le loro apparizioni contribuiscono a trasformare le celebrazioni in eventi memorabili, tra folklore, storia e spettacolo.

Uomo travestito da Krampus

Cosa sono i Krampus: le origini delle figure demoniache

I Krampus sono creature mitologiche dalle origini antiche, radicate nelle tradizioni precristiane dei popoli alpini, dove si celebravano spiriti selvaggi e si indossavano pelli e corna per spaventare i vicini. La loro figura si è evoluta nel tempo, assumendo caratteristiche di demoni custodi della morale: un aspetto terrificante con corna ricurve, zanne, lingua lunga e pelliccia scura serve a sottolineare la loro funzione di ammonimento. Nascono dalla combinazione di credenze pagane legate agli spiriti della natura e successivamente vengono inseriti nel calendario cristiano come complemento oscuro della figura benevola di San Nicola. La loro presenza è documentata già a partire dal XVII secolo, quando le maschere cominciarono a comparire nelle celebrazioni invernali, segnalando l’arrivo del periodo natalizio.

Krampus con bambino

Perchè i Krampus accompagnano San Nicola: cosa dice la leggenda

Secondo la tradizione, i Krampus non sono semplici figure spaventose, ma veri e propri strumenti di correzione morale e guardi dell'oscurità. Durante le celebrazioni del 5 dicembre, la vigilia di San Nicola, essi accompagnano il santo per punire i bambini che si sono comportati male nell’anno appena trascorso, girano spesso con i ruten, fasci di rami di betulla che usano (simbolicamente) per frustare. La leggenda vuole che, mentre San Nicola premia i bambini buoni con dolci e regali, i Krampus ammoniscano i monelli con fruste, catene e rumori minacciosi. Questa contrapposizione tra bene e male crea un equilibrio narrativo che rafforza la morale delle feste e rende le celebrazioni più coinvolgenti per le comunità alpine.

Le sfilate più belle dei Krampus: da Dobbiaco a Bolzano

Le sfilate dei Krampus sono tra le più suggestive d’Europa e rappresentano un vero spettacolo di folklore. Tra le più note c’è quella di Dobbiaco, in Alta Val Pusteria, considerata la più antica e affascinante, che attira ogni anno migliaia di visitatori con la sua parata notturna tra strade illuminate e piazze animate. Con oltre seicento figure infernali, il 7 dicembre Dobbiaco sarà letteralmente invasa da Krampus. A Bolzano, la manifestazione unisce tradizione e spettacolo, con costumi elaborati, maschere artigianali e corpi di Krampus che fanno tremare il pubblico con catene, campanacci e fruste. Anche in altre località dell’Alto Adige e del Trentino, come Brunico e Bressanone, le sfilate coinvolgono le comunità locali e turisti, con interpretazioni personali dei mastri Krampus.

Un krampus che si aggira in un negozio in Trentino Alto Adige

Sempre in Alto Adige, le piste da sci della Val Senales si animano a partire dal 7 dicembre, con i Niederjoch Tuifl (come loro chiamano i krampus) che sfilano per le città facendo rumore. Oltre all’Italia, anche l’Austria offre eventi celebri, come quelli di Salisburgo e Innsbruck, dove la tradizione è conservata con grande rigore, mentre in Germania meridionale, specialmente nella cittadina di Berchtesgaden in Baviera, sfilate e parate mostrano varianti locali dei Krampus, arricchendo il folklore alpino di storie e riti unici. Questi eventi permettono di riscoprire le radici culturali e folkloristiche delle regioni alpine, confermando i Krampus come protagonisti indiscussi delle celebrazioni natalizie.