stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Chi è Michelangelo Mammoliti, lo chef che ha ottenuto le tre stelle Michelin col ristorante La Rei Natura

Michelangelo Mammoliti è lo chef di La Rei Natura, il ristorante premiato con tre stelle nella Guida Michelin Italia 2026: quali sono state le tappe del suo successo?
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si è appena conclusa la cerimonia Guida Michelin Italia 2026 e tra le grandi sorprese c'è stato il trionfo di Michelangelo Mammolini, lo chef del La Rei Natura, il ristorante di Serralunga d'Alba, in provincia di Cuneo, che ha ottenuto le tanto ambite tre stelle. Il locale è andato ad aggiungersi agli altri 14 tristellati, in lista già dallo scorso anno e riconfermati anche per il 2026 tra le eccellenze italiane. Chi è Michelangelo Mammolini e quali sono state le tappe della sua carriera che lo hanno portato a un simile successo?

Michelangelo Mammoliti, i primi passi nel mondo della cucina

Nato a Giaveno nel 1986, Michelangelo Mammoliti è sempre stato a contatto con la cucina e con la natura, dunque ha imparato ad assecondare i ritmi delle stagioni fin da piccolissimo. Ha studiato presso l'Istituto Alberghiero di Riva del Garda, poi dopo il diploma è entrato a far parte della brigata di Gualtiero Marchesi, prima a L’Albereta e successivamente Marchesino. Ad aver dato una svolta alla sua carriera è stata la collaborazione con Stefano Baiocco, da quel momento in poi è partito alla volta della Francia, entrando in contatto con alcuni nomi simbolo di eccellenza nel mondo della cucina: Alain Ducasse, Pierre Gagnaire, Yannick Alléno e Marc Meneau. Così facendo, ha imparato a gestire una cucina, capendo davvero chi volesse diventare.

I piatti di Michelangelo Mammoliti
I piatti di Michelangelo Mammoliti

Quand'è che Michelangelo Mammoliti ha ottenuto la prima stella Michelin

Una volta ritornato in Piemonte, è diventato executive chef del Resort La Moadernassa di Guarene (CN) ed è lì che ha ottenuto la prima stella Michelin nel 2017, la seconda nel 2019. A partire da febbraio 2022  ha seguito sempre come executive chef l’apertura del suo ristorante gourmet del Boscareto Resort & Spa a Serralunga d’Alba (CN): La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti. Qui i premi non si sono lasciati attendere: nel novembre 2023, poco dopo l'apertura, ha ricevuto la doppia Stella Michelin sulla Guida Rossa 2024, riconfermata nel 2025 e passata a triplice stella nel 2026. Qual è il segreto del suo successo? Al La Rei Natura punta sulla cucina sostenibile e sugli ingredienti di stagione, "sporcandosi" le mani nel suo orto. Il menù degustazione che propone va oltre la semplice soddisfazione del palato, è un vero e proprio viaggio emozionale indimenticabile.

Leggi anche
Guida Michelin 2026, tutte le nuove stelle: quali ristoranti italiani sono stati premiati
Ristorante La Rei Natura
Ristorante La Rei Natura
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Lucilla Nori in finale a Miss Universo
"Dobbiamo essere noi stesse anche se ci vogliono diverse"
"Chi mi guarda voglio che si senta rappresentato"
"I miei valori sono autenticità, rispetto, consapevolezza"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views