Chi è Michelangelo Mammoliti, lo chef che ha ottenuto le tre stelle Michelin col ristorante La Rei Natura

Si è appena conclusa la cerimonia Guida Michelin Italia 2026 e tra le grandi sorprese c'è stato il trionfo di Michelangelo Mammolini, lo chef del La Rei Natura, il ristorante di Serralunga d'Alba, in provincia di Cuneo, che ha ottenuto le tanto ambite tre stelle. Il locale è andato ad aggiungersi agli altri 14 tristellati, in lista già dallo scorso anno e riconfermati anche per il 2026 tra le eccellenze italiane. Chi è Michelangelo Mammolini e quali sono state le tappe della sua carriera che lo hanno portato a un simile successo?

Michelangelo Mammoliti, i primi passi nel mondo della cucina

Nato a Giaveno nel 1986, Michelangelo Mammoliti è sempre stato a contatto con la cucina e con la natura, dunque ha imparato ad assecondare i ritmi delle stagioni fin da piccolissimo. Ha studiato presso l'Istituto Alberghiero di Riva del Garda, poi dopo il diploma è entrato a far parte della brigata di Gualtiero Marchesi, prima a L’Albereta e successivamente Marchesino. Ad aver dato una svolta alla sua carriera è stata la collaborazione con Stefano Baiocco, da quel momento in poi è partito alla volta della Francia, entrando in contatto con alcuni nomi simbolo di eccellenza nel mondo della cucina: Alain Ducasse, Pierre Gagnaire, Yannick Alléno e Marc Meneau. Così facendo, ha imparato a gestire una cucina, capendo davvero chi volesse diventare.

I piatti di Michelangelo Mammoliti

Quand'è che Michelangelo Mammoliti ha ottenuto la prima stella Michelin

Una volta ritornato in Piemonte, è diventato executive chef del Resort La Moadernassa di Guarene (CN) ed è lì che ha ottenuto la prima stella Michelin nel 2017, la seconda nel 2019. A partire da febbraio 2022 ha seguito sempre come executive chef l’apertura del suo ristorante gourmet del Boscareto Resort & Spa a Serralunga d’Alba (CN): La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti. Qui i premi non si sono lasciati attendere: nel novembre 2023, poco dopo l'apertura, ha ricevuto la doppia Stella Michelin sulla Guida Rossa 2024, riconfermata nel 2025 e passata a triplice stella nel 2026. Qual è il segreto del suo successo? Al La Rei Natura punta sulla cucina sostenibile e sugli ingredienti di stagione, "sporcandosi" le mani nel suo orto. Il menù degustazione che propone va oltre la semplice soddisfazione del palato, è un vero e proprio viaggio emozionale indimenticabile.