Guida Michelin 2026, tutte le nuove stelle: quali ristoranti italiani sono stati premiati

È stata appena pubblicata la Guida Michelin 2026: ecco quali sono i 22 nuovi ristoranti italiani che hanno ottenuto una stella e il nuovo locale premiato con tre stelle.

Oggi, mercoledì 19 novembre 2025, è stata presentata la 71esima edizione della Guida Michelin Italia, un appuntamento attesissimo nel mondo della ristorazione che ogni anno assegna stelle e premi a tutti coloro che si sono distinti per talento e innovazione nel settore. I criteri di valutazione per ottenere le tanto ambite stelle si basano esclusivamente sulla cucina e prendono in considerazione 5 fattori: qualità degli ingredienti, armonia dei sapori, padronanza delle tecniche culinarie, personalità dello chef riflessa nei piatti e coerenza e costanza nel tempo. Nuovi ingressi, grandi riconoscimenti e tendenze emergenti, quest'anno ci sono 22 ristoranti entrati in lista con una stella, due che si sono aggiudicati le 2 stelle e un nuovo tristallato (oltre ai 14 riconfermati): ecco i vincitori annunciati durante la cerimonia presentata da Giorgia Surina tenutasi al Teatro Regio di Parma.

I ristoranti italiani entrati nella Guida Michelin con una stella

A entrare nella Guida Michelin Italia con una stella sono 22 ristoranti sparsi in ogni regione del Bel Paese. I nomi premiati sono il Ristorante porcino di Marco Verginer (Badia, Bolzano), Capogiro di Pasquale Ambrosio (a Baja Sardinia (Sassari), Zunica 1980 a villa corallo di Giovanni Vezio (Sant'Omero, Teramo), Le Petit Bellevue di Niccolò De Riu a Cogne (Aosta), Luca's by Paulo Airaudo a Firenze di Airaudo Tommaso Querini e Olivia Cappelletti, Sciabola a Forte dei Marmi di Alessandro Ferrarini, Umberto a Mare a Forio d'Ischia di Vincenzo Pietrolongo. Completano la lista Cracco Portofino a Portofino (Genova), Rezzano Cucina e Vino a Sestri Levante (Genova), Senso Lake Garda Alfio Ghezzi a Limone sul Garda (Brescia), Abba a Milano, Procaccini a Milano, Olio a Origgio (Varese), Quellenhof Gourmetstube 1897 a San Martino in Passiria (Bolzano), Agli Amici Dopolavoro a Venezia, Cavallino a Maranello (Modena), Da Lucio a Rimini, Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale a Tivoli, INEO a Roma, La Terrazza a Roma, Casa Bertini a Recanati (Macerata) e Il ristorante Alain Ducasse Napoli.

I ristoranti italiani che hanno ricevuto la seconda stella

Tra i ristoranti premiati ci sono due grandi nomi che hanno ricevuto la seconda stella, riconfermandosi delle eccellenze secondo la Guida Michelin Italia. Si tratta di Famiglia Rana a Oppeano (Verona), guidato dallo chef Francesco Sodano, e de I Tenerumi dello chef David Guidara, locale leader del settore sull'isola di Vulcano, in provincia di Messina.

I ristoranti che hanno ottenuto 3 stelle Michelin per il 2026

Cosa dire delle ambite 3 stelle? Nella Guida Michelin Italia 2026 tutti i 14 ristoranti che lo scorso anno avevano ricevuto il riconoscimento sono stati riconfermati. Sono La Pergola, Villa Crespi, Piazza Duomo, Da Vittorio, Le calandre, Dal pescatore, Osteria francescana, Enoteca Pinchiorri, Reale, Uliassi, Enrico Bartolini al Mudec, 4 passi, Norbert Niederkofler Atelier Moessmer, Casa Perbellini 12 Apostoli. In lista è stato aggiunto anche un nuovo ristorante tristellato: La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba (Cuneo).