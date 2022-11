C’è un balcone panoramico sospeso nel vuoto in Italia: dove si trova e come raggiungerlo Non sempre bisogna andare dall’altra parte del mondo per visitare costruzioni vertiginose. Esiste infatti in Italia un balcone sospeso nel vuoto da cui ammirare un panorama mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

Da New York al Vietnam il mondo è pieno di strutture sbalorditive che permettono di ammirare il panorama sospesi nel vuoto come il ponte di vetro più lungo o il ponte all'aperto più alto d'Occidente. Eppure non sempre bisogna andare dall'altra parte del pianeta per visitare costruzioni vertiginose. Esiste infatti in Italia un balcone sospeso nel vuoto da cui ammirare un panorama mozzafiato.

Il Belvedere di Pian dei Resinelli

Talvolta non serve allontanarsi troppo da casa per scoprire meraviglie naturali e architettoniche. Spesso proprio vicino alle nostre città si celano tesori da esplorare e l'Italia ne è ricchissima. Proprio vicino a Milano, esiste una passerella a strapiombo nel vuoto che permette di godere di un panorama unico al mondo. Si tratta del Belvedere di Pian dei Resinelli, un incredibile balcone sospeso e immerso nel Parco Valentino con vista su Lecco e il suo ramo del lago, la Brianza, il fiume Adda fino alle Alpi.

Il panorama dal Belvedere

La passerella panoramica ai Pian dei Resinelli è un trapezio di ferro sospeso a 12 metri di altezza tra cielo e monti che crea uno spettacolare belvedere su Lecco e i suoi laghi.

Il balcone panoramico del Parco del Valentino sorge sul monte Coltignone a un'altezza di ben 1377 metri e si raggiunge attraverso un facile percorso escursionistico.

La passerella sospesa nel vuoto su Lecco

Il Belvedere del Parco Valentino ai Piani Resinelli è sicuramente uno dei punti più belli e fotografati non solo della Lombardia ma d'Italia. Si tratta di un'attrazione aperta tutti i giorni che permette di godere 24 ore su 24 e gratuitamente di una vista mozzafiato a strapiombo sul ramo lecchese del Lario. Il percorso per raggiungere il Belvedere, una volta lasciata l'auto a Pian dei Resinelli ( a 1278 m s.l.m.), è poco più di una passeggiata di circa 20 minuti.

Il percorso per il Belvedere

Immersi nel bosco e con un sentiero in leggera pendenza, adatto a tutte le età, si raggiunge prima la Casa Museo Villa Gerosa (a 1369 m s.l.m.), poi si scorge la Grigna Meridionale e le montagne circostanti, fino a giungere al Belvedere ( a 1377 m s.l.m.) a picco sul lago per un'esperienza assolutamente appagante e poco faticoso.