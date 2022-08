C’è un lago a forma di cuore in Italia: dove si trova e come raggiungerlo Esiste un suggestivo lago a forma di cuore in Italia che è anche un’importante attrazione turistica per il paese.

A cura di Clara Salzano

Il Lago di Scanno dal Sentiero del Cuore

"Love is in the air – cantava John Paul Young – L'amore è nell'aria, nel sospiro degli alberi. L'amore è nell'aria, del tuonare del mare". Spesso basta infatti soltanto osservare la natura per trovare riferimenti all'amore. E se il cantante australiano avesse visitato il lago di Scanno, in Abruzzo, avrebbe probabilmente aggiunto al suo brano che "l'amore è nell'aria, nei laghi a forma di cuore". Il lago di Scanno è infatti il più suggestivo e visitato d’Abruzzo proprio per la sua particolare forma a cuore.

Lago di Scanno in Abruzzo – Foto di Valentina Infantozzi

Nel mondo esistono molti laghi che hanno la forma di un cuore, dal Canada al Kosovo, tutti visitabili ma solo uno dista poco più di due ore da Napoli. Si tratta del lago di Scanno, in provincia dell'Aquila, che si trova a 922 metri di quota slm, sotto la Montagna Grande, al confine del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

La forma di cuore del lago di Scanno – Foto di Valentina Infantozzi

Il lago di Scanno è famoso proprio per la sua forma che ricorda quella di un cuore. La vasta conca si è originata in seguito ad frana ciclopica proveniente dal Monte Genzana, tra i 12.000 e i 3.000 anni fa, che ha sbarrato il corso del fiume Tasso nella valle del Sagittario.

Il lago di Scanno a forma di cuore – Foto di Valentina Infantozzi

Distante solo 180 chilometri da Napoli, il lago di Scanno, che ricade per circa 3/4 nel territorio del comune di Villalago e per circa 1/4 in quello di Scanno, si ammira al meglio percorrendo il famoso Sentiero del Cuore, lungo i pendii rocciosi della Riserva del Monte Genzana. Il livello del lago rimane fortunatamente costante tutto l'anno grazie alla presenza di emissari sommersi e raggiunge una profondità di 36 metri.

La Chiesa della Madonna del Lago lungo le rive del lago di Scanno

L'iconico lago a forma di cuore oggi è una delle principali attrazioni dell'Abruzzo e d'estate si anima di bagnanti lungo le sue rive, di pedalò e imbarcazioni elettriche che navigano sulle sue acque. L'immagine è quella di un luogo idilliaco dove rilassarsi, fare sport d'acqua e immergersi nel patrimonio storico del luogo caratterizzato da suggestivi monumento come la settecentesca Chiesa della Madonna del Lago.