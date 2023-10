Castello di Bardi, la fortezza infestata dove Michelle Hunziker trascorre Halloween con le figlie Michelle Hunziker ha organizzato un Halloween davvero speciale per le figlie Sole e Celeste. Niente costumi a tema o party, le ha portate al castello di Bardi, un luogo infestato legato a una leggenda romantica e tragica.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissime ore alla notte di Halloween e le star si stanno preparando per renderla spettrale e spaventosa. Se da un lato i Ferragnez hanno proposto un travestimento di famiglia come da tradizione, Michelle Hunziker ha deciso di organizzare un viaggio all'insegna dell'horror in compagnia delle figlie Sole e Celeste Trussardi. È partita alla volta dell'Emilia Romagna, facendo visita al castello di Bardi in provincia di Parma. Per quale motivo ha puntato proprio su questa location? Perché è legata a una leggenda che racconta di un fantasma che infesta le sue camere da secoli dopo aver perso la sua amante Soleste (il cui nome per puro caso è un mix di Sole e Celeste, le figlie di Michelle).

La storia romantica e tragica del castello di Bardi

Il castello di Bardi è diventato famoso grazie a una storia horror risalente al XV-XVI secolo che racconta di una storia d'amore romantica e tragica. Soleste era la figlia del castellano ed era innamorata del comandante delle truppe, Moroello. Sebbene quest'ultimo ricambiasse i suoi sentimenti, la relazione sembrava essere destinata a fallire, visto che il padre della giovane, desideroso di ampliare i suoi possedimenti, l'aveva promessa in sposa a un feudatario del luogo. I due amanti si incontrarono in gran segreto fino a quando Moroello non partì con i suoi soldati per difendere i confini dello stato.

Castello di Bardi

A quel punto Soleste cominciò a salire ogni giorno sul punto più alto del castello nella speranza di scorgere il suo amato sulla via del ritorno. Quando vide arrivare alcuni cavalieri nemici, pensò al peggio e decise di togliersi la vita gettandosi dalla torre. Se però avesse aspettato qualche minuto, avrebbe scoperto che il guerriero non era altro che Moroello vestito con gli abiti dei nemici in segno di vittoria. Una volta vista l'amante morta, anche quest'ultimo decise di suicidarsi ma da quel momento in poi il suo fantasma cominciò a vagare per la fortezza senza trovare pace.

Soleste

Quanto costa l'esperienza horror al castello di Bardi

Questa mattina Michelle Hunziker si è svegliata in una camera d'hotel che affaccia sul castello di Bardi e ha annunciato che sarà proprio lì che trascorrerà la notte di Halloween con le figlie. In occasione della spaventosa ricorrenza, vengono infatti organizzati eventi macabri e spaventosi legati non solo al fantasma di Moroello ma anche di streghe, vampiri e anime oscure. Il castello sarà aperto per le visite, si potrà pranzare nella taverna Transilvania dove tutto è a tema taverna del 1500, per poi continuare la giornata con una visita alla mostra sulle streghe o alla sala delle torture. Questa sera, inoltre, è previsto un tour horror ispirato a The Walking Dead, al quale però possono partecipare solo adulti o minori accompagnati. Il prezzo per un'unica giornata è di 17 euro, mentre se si rimane per due giorni il biglietto costa 30 euro.