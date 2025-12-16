Case a 1 euro in un antico borgo del Molise: cosa bisogna fare per partecipare al progetto

Volete acquistare casa ma i prezzi sono alle stelle? Potete partecipare all’iniziativa lanciata nel comune di Petrella Tifernina, dove è possibile comprare un immobile a 1 euro.

Volete acquistare casa ma i prezzi del mercato immobiliare sono proibitivi? Potete provare con un metodo "alternativo", ovvero una delle iniziative lanciate in giro per l'Italia che propongono abitazioni a 1 euro. Il motivo per cui lo si fa è molto semplice: si prova a ripopolare gli antichi borghi ormai disabitati, che contano solo poche decine di residenti. Naturalmente bisogna rispettare dei precisi requisiti per poter usufruire degli incentivi, primo tra tutti quello di usare la casa acquistata come residenza. L'ultimo comune che ha lanciato un'iniziativa simile? Petrella Tifernina, in Molise.

L'iniziativa delle case a 1 euro

Petrella Tifernina è un comune italiano che conta 1.006 abitanti, si trova in Provincia di Campobasso, in Molise, ed è noto per essere uno dei piccoli borghi più suggestivi d'Italia. Strade acciottolate, vista sulla Valle del Biferno e sagre di prodotti tipici: qui si torna a stretto contatto con la natura incontaminata, nonché con le antiche abitudini da "villaggio". L'unico piccolo inconveniente? Negli anni ha subito un brusco spopolamento. Per ricorrere ai ripari l'Amministrazione locale ha lanciato il progetto Petrella Tifernina – Case a 1 Euro, il cui obiettivo è valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, costituito in larga parte da immobili disabitati, abbandonati e in attesa di ristrutturazione totale.

Cosa bisogna fare per acquistare una casa a 1 euro

L'iniziativa “Case a 1 euro” di Petrella Tifernina è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che desiderano acquistare o cedere una casa, da utilizzare come abitazione o attività commerciale/sociale. Gli immobili messi a disposizione degli interessati non sono abitati o abitabili, si trovano in condizioni di evidente degrado strutturale e igienico sanitari, dunque devono essere completamente messi a nuovo. Il loro prezzo lo si definisce all'asta, dove l'offerta minima è di 1 euro, una cifra simbolica per favorire la riqualificazione e il recupero degli immobili della zona. Per fare richiesta è necessario collegarsi al sito ufficiale del comune, compilare il modulo dell'iniziativa e consegnarlo personalmente all’ufficio comunale o inviarlo tramite posta certificata (con allegato un documento di identità). I lavori di ristrutturazione devono essere conclusi entro un massimo di 3 anni e l'immobile deve diventare residenza ufficiale. Il Comune si avvale della facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla manifestazione di interesse all’acquisto presentata.