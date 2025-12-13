stile e Trend
La città toscana che offre fino a 20mila euro a chi acquista casa: quali sono le regole

Sognate di trasferirvi tra le colline toscane? Questo piccolo borgo medievale offre fino a 20mila euro a tutti coloro che vogliono acquistare casa qui: ecco le regole.
A cura di Valeria Paglionico
In quanti sognano di trasferirsi in Toscana, così da trascorrere le proprie giornate passeggiando tra le colline verdeggianti e sorseggiando vino rosso? Da oggi è possibile e potrebbe rivelarsi meno dispendioso di quanto ci si aspetterebbe. Il motivo è molto semplice: esiste un piccolo comune che offre ottimi incentivi a coloro che accettano di trasferirsi lì. Si tratta di Radicondoli, una piccola cittadina in provincia di Siena arroccata sulla cima della collina: ecco quali sono le regole da rispettare per ottenere i bonus.

I bonus offerti ad affittuari e acquirenti

Radicondoli è un comune della provincia di Siena, a circa un'ora da Firenze, conta 968 abitanti ed è un piccolo e caratteristico borgo medievale con vista sulle meravigliose colline toscane, circondato da castelli e cantine. Fondato più di 1.000 anni fa, ha mantenuto intatte le sue strade lastricate, i suoi tetti a spiovente in terracotta e le sue antiche mure difensive. L'unico piccolo inconveniente? Essendo lontano dai centri economici della regione, sta vivendo un drastico spopolamento. Per combatterlo il sindaco Francesco Guarguaglini ha lanciato pacchetti di incentivi rivolti sia ad affittuari che ad acquirenti. Niente case a 1 euro, in questo caso gli immobili hanno mantenuto il loto valore di mercato ma sono stati offerti dei convenienti bonus a coloro che accettano di diventare residenti stabili della cittadina.

Come funzionano gli incentivi offerti da Radicondoli

Come funzionano gli incentivi offerti dal comune di Radicondoli? Sono stati indetti dei bandi sia per l'acquisto della prima casa che per gli affitti. Nel primo caso, coloro che comprano un immobile nella cittadina possono ricevere un contributo dal 15% al 25% del suo valore (per un massimo di 20.000 euro), a patto che ne assumano la residenza anagrafica e che rimangano nella cittadina per almeno 10 anni. Per quanto riguarda l'affitto, invece, viene coperto il 50% del canone per i primi 2 anni, a patto che si rimanga nella città per almeno 4 anni. Le domande vanno presentate sul sito ufficiale del comune entro dicembre 2025 e il trasferimento deve avvenire all'inizio del 2026. Tutti gli immobili sono già abitabili e ben tenuti, dunque i nuovi arrivati non devono fare grandi ristrutturazioni. In quanti concluderanno l'anno con una piccola rivoluzione?

