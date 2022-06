Belen Rodriguez in vacanza con Cecilia e le amiche: quanto costa l’hotel sul Lago di Como Belen Rodriguez è in vacanza con al sorella Cecilia e alcune amiche. Per il loro soggiorno hanno scelto un hotel sul Lago di Como. Vediamo quanto costa una notte vista lago.

A cura di Clara Salzano

Belen Rodriguez in vacanza sul Lago di Como

Belen Rodriguez è partita con al sorella Cecilia e alcune amiche in vacanza. Il gruppo di sole donne ha scelto il Lago di Como per il loro relax. La struttura in cui soggiornano è un magnifico hotel vista lago. Scopriamo dove si trova e quanto costa il soggiorno di Belen Rodriguez e le amiche.

L’hotel vista Lago di Como di Belen Rodriguez

Dove si trova l'hotel di Belen Rodriguez e le amiche

Pe le vacanze Belen Rodriguez, la sorella Cecilia e le amiche hanno scelto un hotel di lusso vista Lago di Como. La struttura che le ha accolte si chiama Musa Como e si trova a Sala Comacina, in provincia di Como.

Cecilia Rodriguez nell’hotel sul Lago di Como per le vacanze

Il Musa Como è un hotel esclusivo completamente sostenibile. La struttura offre differenti tipologie di alloggio con camere, appartamenti e ville private affacciate sul Lago di Como.

Leggi anche Michelle Hunziker e Serena Autieri in vacanza sulla neve: quanto costa il loro hotel sulle Dolomiti

Il Musa Como dove alloggia Belen Rodriguez

Belen e Cecilia Rodriguez con le amiche hanno a disposizione un intero appartamento per le loro vacanze con diverse camere da letto, cucina salotto e vista lago.

Il salotto della villa di Belen Rodriguez sul Lago di Como

Il Musa Como offre inoltre ai propri clienti la possibilità di rilassarsi attorno ad una piscina a sfioro con vista mozzafiato sul lago.

La vista dal Musa Como hotel

Quanto costa una notte nell'hotel vista lago

Per il proprio soggiorno al Musa Como hotel Belen e Cecilia Rodriguez hanno a disposizione un grande appartamento con più camere e bagni, salone, cucina, sala da pranzo, terrazzo, piscina privata e vista panoramica sul Lago di Como.

La vista del Lago di Como dal Musa Como

L'hotel per le vacanze di Belen Rodriguez sul lago di Como ha diverse tipologie di tariffe in base all'opzione di soggiorno scelta.

Belen Rodriguez nell’hotel Musa Como

Si va dai 665 euro a notte di una camera ai 1.425 euro a notte dell'appartamento vista lago di 83 metri quadrati fino alla possibilità di affittare l'intera Villa Musa con trattativa riservata.