Basilicata coast to coast (come nel film): l’itinerario di 8 giorni a piedi dal Tirreno allo Ionio

Nova Siri

In Basilicata coast to coast, film del 2010 con Max Gazzè, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo e Giovanna Mezzogiorno, i protagonisti intraprendono un viaggio a piedi, per raggiungere un festival musicale. È un viaggio lungo, da Maratea a Scanzano Jonico, dalla costa tirrenica alla costa ionica, che si trasforma per tutti in un momento di riflessione e introspezione. Quello stesso percorso di oltre 150 Km è ora diventato un itinerario realmente percorribile da appassionati di trekking e natura, da ciclisti ed escursionisti.

Che cos'è Basilicata coast to coast

Dall'uscita del film, tanti escursionisti hanno cercato di emulare l'avventura dei protagonisti, percorrendo il loro stesso cammino. In effetti, ora il progetto si è concretizzato in modo serio e ben strutturato, dopo diversi tentativi. Il percorso a piedi è lungo 167 Km, attraversa 13 comuni ed è accompagnato da una specifica segnaletica che aiuta a seguire i sentieri predisposti. I comuni coinvolti sono: Maratea, Trecchina, Lauria, Latronico, Episcopia, Fardella, Chiaromonte, Senise, Noepoli, San Giorgio Lucano, Valsinni, Rotondella e Nova Siri. Con 8 giorni di cammino a piedi (compresi i pernottamenti) si può andare dalle spiagge sassose di Maratea sul Mar Tirreno a quelle sabbiose di Nova Siri sulla costa ionica.

Lauria

L'itinerario è percorribile sia a piedi che in bici. In questo caso la pista ciclabile si compone di 17 tappe, è lunga 269 Km e attraversa il Parco dell’Appennino lucano. Il progetto ha il supporto della Regione Basilicata e dei Consorzi di bonifica che hanno ripulito le tratte più problematiche. Il cammino è adatto a tutte le età, si può attraversare in compagnia o da soli, è un modo perfetto per immergersi totalmente nella storia, nella cultura e nelle tradizioni di questa regione, scoprendone le bellezze (la statua del Cristo redentore, il Belvedere del santuario della Madonna Assunta a Lauria, il castello medievale della poetessa petrarchista Isabella Morra a Valsinni, la villa romana di Cugno dei Vagni a Nova Siri).

Maratea

È stata necessaria qualche piccola variazione. Il film a volte prevedeva degli attraversamenti poco realistici, funzionali solo alla narrazione, per rendere il viaggio qualcosa di simbolico, che potesse rappresentare la crescita dei personaggi. Il cammino reale si avvale invece di percorsi storicamente già battuti, tratturi esistenti e strade provinciali.

Nova Siri

La variazione necessaria è stata approvata dallo stesso Rocco Papaleo, che orgoglioso ha commentato:

Quando ho immaginato la storia del film ho forzato un po’ la mano inventando un itinerario non praticabile nella realtà. Si trattava più che altro di un percorso simbolico, un viaggio nella mia regione alla scoperta della mia terra e di me stesso. Il fatto che ora sia stato messo in piedi un vero percorso attrezzato per me è una punta di orgoglio. Il mio primo film da regista continua a sorprendermi, sono contento che sia stato capace di ispirare viaggi virtuosi e comportamenti ecosostenibili.