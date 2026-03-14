Arriva il tiramisù da passeggio di Le Beccherie, il ristorante dove è nato il dolce italiano più amato

Il tiramisù de Le Beccherie

Fa impazzire proprio tutti, italiani e non, come si è visto durante le recenti Olimpiadi invernali: il tiramisù è senza dubbio il dolce più famoso del mondo, per molti anche il più buono. Non c'è da sorprendersi, quindi, se il noto ristorante Le Beccherie di Treviso, proprio dov'è nato il tiramisù, ha pensato di ingrandirsi e creare un nuovo spazio, Tiramisù Le Beccherie. Ieri, venerdì 13 marzo 2026, è stato tagliato il nastro alla presenza del sindaco Mario Conte e del titolare Paolo Lai.

Il Tiramisù da passeggio Le Beccherie

L'idea, come hanno spiegato a Fanpage gli organizzatori, è nata da un'attenzione particolare alle richieste dei clienti: sempre più persone, soprattutto turisti stranieri, chiedevano infatti ogni giorno di poter mangiare il tiramisù, anche fuori dell’orario canonico di pranzi e cene e di poterlo mangiare anche da asporto. Ecco che allora Tiramisù Le Beccherie è il nuovo ristorante per eccellenza del tiramisù, l'ultima frontiera in grado di unire tradizione, storia, modernità e business, che si intrecciano in questo progetto in modo armonioso, dando vita a un posto che sa stupire e coinvolgere a 360 gradi tutti quanti. Al Tiramisù, infatti, non solo è possibile gustare il dolce originale, ma anche partecipare a esperienze di show cooking con i migliori chef e ordinare diversi formati del dolce, compreso quello pratico e innovativo da passeggio. Chiamato il Lingotto, il tiramisù è realizzato con savoiardo artigianale, caffè specialty estratto con moka, crema al mascarpone e cacao amaro e nella versione da passeggio viene servito in una pratica confezione rettangolare di cartone.

Il tiramisù del nuovo ristorante de Le Beccherie

La storia dietro la ricetta

Il tiramisù, chiamato tiramesù in dialetto trevigiano per via delle sue proprietà energizzanti, è una delle cinque parole italiane più conosciute al mondo. Anche la sua storia ha però qualcosa di speciale, perché fonde leggende popolari, passioni culinarie e una nascita relativamente recente che lo ha portato rapidamente a diventare il dolce italiano più conosciuto al mondo. L'origine del tiramisù è legata allo storico ristorante trevigiano Le Beccherie, in piazza Ancilotto: fu proprio qui, infatti, che venne codificato il famoso dolce nel 1972. La nascita avvenne però qualche anno prima, grazie alle lunghe e appassionate sperimentazioni di Alba Campeol e Roberto Linguanotto.

Le Beccherie, dov’è stato inventato il tiramisù

Quanto costa il tiramisù e l'esperienza show cooking

Per chi vuole provare l'esperienza di show cooking del Tiramisù, il prezzo è di 85 euro a persona, per un massimo di 6 persone, e dura un'ora e mezza, durante la quale si apprende la ricetta originale e si assaggia il dolce con un calice di prosecco Docg o il caffè Specialty della casa. Invece per chi vuole passeggiare comodamente per le strade del centro con il proprio Lingotto di tiramisù, il prezzo è di 7 euro a porzione.