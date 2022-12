Alessia Marcuzzi con la figlia a Roma: quanto costa l’hotel dentro la casa di Donizetti Alessia Marcuzzi si gode un momento intimo con la figlia Mia Fachinetti nell’hotel ricavato in un leggendario palazzo di Roma.

Alessia Marcuzzi in hotel a Roma

Alessia Marcuzzi è a Roma con la figlia Mia Facchinetti e per la loro serata nella Capitale hanno scelto un hotel unico ricavato all'interno del leggendario palazzo che è stato la casa del famoso compositore Gaetano Doninzetti. Scopriamo quanto costa una notte nel lussuoso albergo.

Mia Facchinetti, la figlia di Alessia Marcuzzi, a Roma

Alessia Marcuzzi condivide spesso immagini della sua quotidianità e della sua vita con la figlia Mia Facchinetti. Di recente mamma e figlia si sono taggate a Roma presso un boutique hotel unico. Si tratta dell'Hotel Maalot che sorge non lontano dalla Fontana di Trevi e da Via Condotti a Roma.

L’Hotel Maalet

L'Hotel Maalot è un boutique hotel nel centro di Roma realizzato nell'iconico edificio dove ha vissuto il compositore di musica Gaetano Doninzetti. L'albergo accoglie gli ospiti in un ambiente rilassato come quello di casa. Il palazzo comprende poche camere e suite, tutte curate nei minimi dettagli.

dettagli dell’Hotel Maalot

All'interno gli ambienti sono caratterizzati da lusso comfort. L'Hotel Maalot è un albergo a cinque stelle con un importante ristorante e bar nei suoi spazi, un giardino d’inverno e un'originale collezione di arte a tema cappelli.

Le opere d’arte all’Hotel Maalot

Alessia Marcuzzi con la figlia hanno trascorso del tempo nel famoso ristorante dell'albergo Don Pasquale. Non sappiamo se si siano fermate per la notte in hotel, considerando che la nota presentatrice tv ha casa a Roma ma una notte all'Hotel Maalot prevede diverse tipologie di camere con un costo che varia da circa 500 euro per una camera superior fino agli oltre 1.600 euro della suite terrace che si sviluppa su una superficie di 70 metri quadrati e una terrazza privata panoramica.